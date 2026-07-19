Студентам обіцяють стипендії по 1000 доларів: який навчальний заклад стільки платитиме

Студенти, долари в руках. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні студентам в одному із вищих навчальних закладів пропонують отримувати стипендію у розмірі 1000 доларів (44 426 гривень) щомісяця. Йдеться про приватний університет Київська школа економіки. Мотивувати такими виплатами обіцяють тих, хто вчитиметься за освітньою програмою "Фізична математика".

Детальніше про це розповіли на сторінці Київської школи економіки у соціальній мережі Instagram, передає Новини.LIVE.

Хто зі студентів отримуватиме стипендію по 1000 доларів

Виплатами планують забезпечувати лише обдарованих студентів, які мають серйозні академічні успіхи. Серед них:

переможці Всеукраїнської учнівської олімпіади I-III ступенів;

ті, хто отримав 180 і більше балів з математики чи фізики на НМТ (Національному мультимендійному тесті).

"Якщо ви захоплюєтесь точними науками та прагнете навчатися в середовищі сильних студентів і викладачів, освітня програма "Фізична математика" в KSE відкриває для вас нові можливості", — йдеться у дописі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року відбудеться перегляд стипендій, які виплачуються студентам у державних університетах. Так, розмір академічної стипендії становитиме 4000 гривень на місяць. Підвищена академічна, яку надають за особливі успіхи у навчанні, подвоїться — до 5820 гривень

Найпрестижніша державна президентська стипендія збільшиться з 10 000 до 20 000 гривень, стипендія Верховної Ради – з 4400 до 8800 гривень, Кабінету міністрів – з 4000 до 8000 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які стипендії виплачують курсантам у вищих навчальних закладах у 2026 році. Розмір виплат коливається від від 9 646 до 15 508 гривень. На більші суми можуть розраховувати курсанти-відмінники.

Ще Новини.LIVE писали, що українцям відшкодовують частину витрат на навчання. Таке право мають громадяни, які працюють офіційно. Держава повертає їм частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).