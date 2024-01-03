Размеры страховых выплат — как изменились суммы в 2024 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В январе 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальная и максимальная ставки.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

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Как вырастут страховые выплаты в 2024-м

Вопрос страховых выплат регулирует статья 36 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно ей, сумма ежемесячной страховой выплаты зависит от степени потери трудоспособности (в процентах) и исходит из среднемесячной заработной платы, которую гражданин получал до повреждения здоровья.

Размеры выплат для потерпевших, у кого это право наступит после 1 января 2024 года, будут следующие:

минимальная ежемесячная страховая выплата в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной зарплаты — 7,1 тыс. грн;

максимальная ежемесячная страховая выплата не может быть выше четырех минимальных зарплат — 28,4 тыс. грн (7,1 тыс. грн х 4).

Выплата страховых сумм, которые назначат работникам в январе, будет произведена в феврале.

Изменение минимальной зарплаты с 1 января

Согласно закону о госбюджете, с 1 января 2024-го размер минимальной заработной платы вырос с 6,7 тыс. грн до 7,1 тыс. грн. При этом с 1 апреля вырастет еще раз — до 8 тыс. грн.

Кроме страховых выплат, это повлияет на:

размер Единого социального взноса (22%), который возрастет до 1562 грн;

перерасчет минимального размера пенсий, который составит 2,84 тыс. грн (7,1 тыс. х 40%).

зарплаты бюджетников — должностные оклады работника 1-го тарифного разряда ЕТС вырастут до 3,19 тыс. грн, а с 1 апреля — до 3,6 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повышаются размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим возрастут лимиты и налоги для физлиц-предпринимателей.

Также мы писали о том, что для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.