Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Страховые выплаты в 2024 году — известно, как изменились суммы arrow

Страховые выплаты в 2024 году — известно, как изменились суммы

3 января 2024 08:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Размеры страховых выплат — как изменились суммы в 2024 году
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В январе 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальная и максимальная ставки.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

Читайте также:

Как вырастут страховые выплаты в 2024-м

Вопрос страховых выплат регулирует статья 36 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Согласно ей, сумма ежемесячной страховой выплаты зависит от степени потери трудоспособности (в процентах) и исходит из среднемесячной заработной платы, которую гражданин получал до повреждения здоровья.

Размеры выплат для потерпевших, у кого это право наступит после 1 января 2024 года, будут следующие:

  • минимальная ежемесячная страховая выплата в пересчете на 100% потери профессиональной трудоспособности не может быть меньше минимальной зарплаты — 7,1 тыс. грн;
  • максимальная ежемесячная страховая выплата не может быть выше четырех минимальных зарплат — 28,4 тыс. грн (7,1 тыс. грн х 4).

Выплата страховых сумм, которые назначат работникам в январе, будет произведена в феврале.

Изменение минимальной зарплаты с 1 января

Согласно закону о госбюджете, с 1 января 2024-го размер минимальной заработной платы вырос с 6,7 тыс. грн до 7,1 тыс. грн. При этом с 1 апреля вырастет еще раз — до 8 тыс. грн.

Кроме страховых выплат, это повлияет на:

  • размер Единого социального взноса (22%), который возрастет до 1562 грн;
  • перерасчет минимального размера пенсий, который составит 2,84 тыс. грн (7,1 тыс. х 40%).
  • зарплаты бюджетников — должностные оклады работника 1-го тарифного разряда ЕТС вырастут до 3,19 тыс. грн, а с 1 апреля — до 3,6 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года повышаются размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В связи с этим возрастут лимиты и налоги для физлиц-предпринимателей.

Также мы писали о том, что для украинских граждан не планируют вводить налог в 18%. Такое новшество не заложено в Национальную стратегию правительства.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме