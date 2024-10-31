Пенсии можно получить раньше — сколько стоит один год стажа в 2024 году.

Пожилая женщина. Фото: Freepik

У украинцев, которым не хватает страхового стажа для своевременного выхода на заслуженный отдых и права на пенсию, есть возможность его докупить. Известно, сколько стоит один год стажа в 2024 году.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Стоимость страхового стажа в 2024 году

Как отмечают в правительстве, поскольку в Украине ежегодно ужесточаются требования к количеству страхового стажа для выхода на пенсию, человек может не получить заслуженный отдых вовремя. Для выхода на пенсию гражданам, которым исполнилось 60 лет в 2024 году, нужно иметь минимум 31 год стажа.

Однако еще не все потеряно, если его не хватает. Годы стажа вполне законно можно приобрести.

Для зачисления одного полного месяца стажа человеку необходимо уплатить минимальный страховой взнос в размере 1,76 тыс. гривен. В этом году стаж обойдется в 21,48 тыс. гривен. Гражданин имеет возможность самостоятельно определить частоту и объем вкладов в зависимости от своего кошелька.

При этом вносить добровольные взносы разрешается как на свой счет, так и в пользу другого человека.

Стоимость страхового стажа. Источник: Кабмин

Кто имеет право покупать стаж

По правилам, покупать страховой стаж могут граждане, которым исполнилось 16 лет.

Такое право имеют граждане, которым не хватает стажа для получения пенсии и лица с небольшим уровнем официального дохода, стремящихся увеличить свою пенсию.

Также это могут делать лица, проживающие за границей и планирующие получать пенсию в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года украинские пенсионеры получат большие выплаты за счет назначения возрастных надбавок и пособий от ВПП ООН. В то же время часть граждан будет лишена пенсий.

Также мы писали, что в Украине часть пенсионеров военнослужащих находится на полном государственном содержании. Известно, как и какие суммы начисляют таким гражданам в 2024 году.