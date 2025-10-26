Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Стаж для пенсії — кому з військових необхідна спеціальна довідка

Стаж для пенсії — кому з військових необхідна спеціальна довідка

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 12:21
Пенсія для військовослужбовців — як час служби зараховується до страхового стажу
Громадяни у військовій формі. Фото: vinnitsa.info

Військовослужбовцям, які стали на захист України від наступу російських військ, термін служби також зараховується до страхового стажу для призначення пенсії. Проте є певні нюанси у періодах служби, що вимагатимуть окремих документів.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Зарахування термінів служби військових до стажу для пенсії

У разі, якщо громадяни були мобілізовані чи самостійно вирішили піти служити в армію, військова служба не вважатиметься перервою у трудовій біографії. Згідно зі пунктом 11 статті 11 закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", військова служба є повноцінним періодом діяльності, що також повинен зараховуватися до страхового стажу. 

Відповідна норма поширюється на військових:

  • строкової служби;
  • контрактної служби;
  • альтернативної (невійськової) служби у воєнізованих формуваннях;
  • які беруть участь у бойових діях;
  • працюють в аварійно-рятувальних підрозділах, створених згідно із законодавством.

Також такі норми поширюються на працівників, незалежно від місця проходження служби:

  • органів державної безпеки;
  • внутрішніх справ;
  • Національної поліції.

Страхові внески за таких громадян сплачують такі держоргани як Міністерство оборони, інші силові структури та відомства, що забезпечують зарахування періоду військової служби до системи соцстрахування на загальних підставах.

Нюанси у періодах служби та необхідні документи

За інформацією ПФУ, страховий стаж для військовослужбовців зараховується:

  • до січня 2004-го — на основі військових квитків, довідок, виданих терцентрами комплектування та соцпідтримки, військовими частинами, установами Міноборони, архівними або військово-лікувальними установами;
  • з січня 2004-го — на основі інформації персоніфікованого обліку, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Для періодів служби до 2016 року запроваджені окремі правила. Так, якщо у державному реєстрі застрахованих осіб нема інформації про період з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016-го, страховий стаж може обчислюватися на основі:

  • довідки про несення служби;
  • даних про сплату внесків.

Звертатися за отримання такої довідки, що вважатиметься офіційним підтвердженням для Пенсійного фонду, необхідно:

  • у військові частини;
  • кадрові органи;
  • архіви силових структур.

З огляду на це, військова служба для громадян не лише не перериває їхній трудовий стаж, а також є гарантією його безперервності. 

Раніше ми повідомляли, що, за даними Міністерства оборони, військові мають право подавати заяви з приводу виплат на випадок потрапляння у полон. Є певні нюанси у термінах подачі таких заяв.

Також розповідали, що виплати рідним загиблих військових почнуть розтерміновувати на близько вісім років, тоді як раніше було три. Такий підхід продиктований дефіцитом коштів у бюджеті.  

виплати пенсії гроші військові стаж
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації