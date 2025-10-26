Пенсія для військовослужбовців — як час служби зараховується до страхового стажу

Громадяни у військовій формі. Фото: vinnitsa.info

Військовослужбовцям, які стали на захист України від наступу російських військ, термін служби також зараховується до страхового стажу для призначення пенсії. Проте є певні нюанси у періодах служби, що вимагатимуть окремих документів.

Про це йдеться в інформаційних матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зарахування термінів служби військових до стажу для пенсії

У разі, якщо громадяни були мобілізовані чи самостійно вирішили піти служити в армію, військова служба не вважатиметься перервою у трудовій біографії. Згідно зі пунктом 11 статті 11 закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", військова служба є повноцінним періодом діяльності, що також повинен зараховуватися до страхового стажу.

Відповідна норма поширюється на військових:

строкової служби;

контрактної служби;

альтернативної (невійськової) служби у воєнізованих формуваннях;

які беруть участь у бойових діях;

працюють в аварійно-рятувальних підрозділах, створених згідно із законодавством.

Також такі норми поширюються на працівників, незалежно від місця проходження служби:

органів державної безпеки;

внутрішніх справ;

Національної поліції.

Страхові внески за таких громадян сплачують такі держоргани як Міністерство оборони, інші силові структури та відомства, що забезпечують зарахування періоду військової служби до системи соцстрахування на загальних підставах.

Нюанси у періодах служби та необхідні документи

За інформацією ПФУ, страховий стаж для військовослужбовців зараховується:

до січня 2004-го — на основі військових квитків, довідок, виданих терцентрами комплектування та соцпідтримки, військовими частинами, установами Міноборони, архівними або військово-лікувальними установами;

з січня 2004-го — на основі інформації персоніфікованого обліку, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Для періодів служби до 2016 року запроваджені окремі правила. Так, якщо у державному реєстрі застрахованих осіб нема інформації про період з 1 липня 2000 по 31 грудня 2016-го, страховий стаж може обчислюватися на основі:

довідки про несення служби;

даних про сплату внесків.

Звертатися за отримання такої довідки, що вважатиметься офіційним підтвердженням для Пенсійного фонду, необхідно:

у військові частини;

кадрові органи;

архіви силових структур.

З огляду на це, військова служба для громадян не лише не перериває їхній трудовий стаж, а також є гарантією його безперервності.

