Пенсия для военнослужащих — как время службы засчитывается в страховой стаж

Военнослужащим, которые стали на защиту Украины от наступления российских войск, срок службы также засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии. Однако есть определенные нюансы в периодах службы, которые потребуют отдельных документов.

Об этом говорится в информационных материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Зачисление сроков службы военных в стаж для пенсии

В случае, если граждане были мобилизованы или самостоятельно решили пойти служить в армию, военная служба не будет считаться перерывом в трудовой биографии. Согласно пункту 11 статьи 11 закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", военная служба является полноценным периодом деятельности, который также должен засчитываться в страховой стаж.

Соответствующая норма распространяется на военных:

срочной службы;

контрактной службы;

альтернативной (невоенной) службы в военизированных формированиях;

которые принимают участие в боевых действиях;

работающих в аварийно-спасательных подразделениях, созданных согласно законодательству.

Также такие нормы распространяются на работников, независимо от места прохождения службы:

органов государственной безопасности;

внутренних дел;

Национальной полиции.

Страховые взносы за таких граждан платят такие госорганы как Министерство обороны, другие силовые структуры и ведомства, обеспечивающие зачисление периода военной службы в систему соцстрахования на общих основаниях.

Нюансы в периодах службы и необходимые документы

По информации ПФУ, страховой стаж для военнослужащих зачисляется:

до января 2004-го — на основе военных билетов, справок, выданных терцентрами комплектования и соцподдержки, воинскими частями, учреждениями Минобороны, архивными или военно-лечебными учреждениями;

с января 2004-го — на основе информации персонифицированного учета, содержащихся в Реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.

Для периодов службы до 2016 года введены отдельные правила. Так, если в государственном реестре застрахованных лиц нет информации о периоде с 1 июля 2000 по 31 декабря 2016-го, страховой стаж может исчисляться на основе:

справки о несении службы;

данных об уплате взносов.

Обращаться за получением такой справки, которая будет считаться официальным подтверждением для Пенсионного фонда, необходимо:

в воинские части;

кадровые органы;

архивы силовых структур.

Учитывая это, военная служба для граждан не только не прерывает их трудовой стаж, а также является гарантией его непрерывности.

