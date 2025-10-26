Пенсия для военнослужащих — как время службы засчитывается в страховой стаж

Стаж для пенсии — кому из военных необходима специальная справка
Военнослужащим, которые стали на защиту Украины от наступления российских войск, срок службы также засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии. Однако есть определенные нюансы в периодах службы, которые потребуют отдельных документов.
Об этом говорится в информационных материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Зачисление сроков службы военных в стаж для пенсии
В случае, если граждане были мобилизованы или самостоятельно решили пойти служить в армию, военная служба не будет считаться перерывом в трудовой биографии. Согласно пункту 11 статьи 11 закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", военная служба является полноценным периодом деятельности, который также должен засчитываться в страховой стаж.
Соответствующая норма распространяется на военных:
- срочной службы;
- контрактной службы;
- альтернативной (невоенной) службы в военизированных формированиях;
- которые принимают участие в боевых действиях;
- работающих в аварийно-спасательных подразделениях, созданных согласно законодательству.
Также такие нормы распространяются на работников, независимо от места прохождения службы:
- органов государственной безопасности;
- внутренних дел;
- Национальной полиции.
Страховые взносы за таких граждан платят такие госорганы как Министерство обороны, другие силовые структуры и ведомства, обеспечивающие зачисление периода военной службы в систему соцстрахования на общих основаниях.
Нюансы в периодах службы и необходимые документы
По информации ПФУ, страховой стаж для военнослужащих зачисляется:
- до января 2004-го — на основе военных билетов, справок, выданных терцентрами комплектования и соцподдержки, воинскими частями, учреждениями Минобороны, архивными или военно-лечебными учреждениями;
- с января 2004-го — на основе информации персонифицированного учета, содержащихся в Реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования.
Для периодов службы до 2016 года введены отдельные правила. Так, если в государственном реестре застрахованных лиц нет информации о периоде с 1 июля 2000 по 31 декабря 2016-го, страховой стаж может исчисляться на основе:
- справки о несении службы;
- данных об уплате взносов.
Обращаться за получением такой справки, которая будет считаться официальным подтверждением для Пенсионного фонда, необходимо:
- в воинские части;
- кадровые органы;
- архивы силовых структур.
Учитывая это, военная служба для граждан не только не прерывает их трудовой стаж, а также является гарантией его непрерывности.
