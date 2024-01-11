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Ставки за депозитами у гривні та доларі зросли — що сьогодні пропонують банки

11 січня 2024 11:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Під який відсоток можна розмістити депозит у гривні та валюті — пропозиції банків
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у грудні 2023 року зросли. Так само підвищилися ставки за депозитами у валюті.

Про це сказано в оперативних даних Національного банку України (НБУ).

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Як зросли ставки за депозитами у гривні та доларі

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних — рік тому вони були на рівні 8,2%. А ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

За даними НБУ, ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли 7,6% до 10,3% річних, а за валютними навпаки впали з 1,4% до 0,5% річних.

Депозитний портфель банків виріс на 26,4% до 2,393 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 41% до 1,280 трлн гривень, населення зріс на 16,5% до 1,079 трлн гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українці під час війни дедалі активніше несуть гроші у банки. Порівняно з 2021 роком у 2023 році кількість депозитів зросла на 50%.

Також ми писали про те, що після початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені розглядати різноманітні можливості для збереження та збільшення свого капіталу. Українці, стикнувшись із складнощами воєнного часу, мають виявити терпіння та розумно вибирати інвестиційні стратегії, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності у невизначеному майбутньому.

НБУ
гривня
гроші
долар
депозити

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