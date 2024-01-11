Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Ставки по депозитам в гривне и долларе выросли — что сегодня предлагают банки arrow

Ставки по депозитам в гривне и долларе выросли — что сегодня предлагают банки

11 января 2024 11:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Под какой процент можно разместить депозит в гривне и валюте — предложения банков
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в декабре 2023 года выросли. Также повысились ставки по депозитам в валюте.

Об этом говорится в оперативных данных Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Как выросли ставки по депозитам в гривне и долларе

В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых – год назад они были на уровне 8,2%. А ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

По данным НБУ, ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли 7,6% до 10,3% годовых, а по валютным наоборот упали с 1,4% до 0,5% годовых.

Депозитный портфель банков вырос на 26,4% до 2,393 трлн. гривен, в т.ч. предприятий вырос на 41% до 1,280 трлн гривен, население вырос на 16,5% до 1,079 трлн гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцы во время войны все активнее несут деньги в банки. По сравнению с 2021 годом в 2023 году количество депозитов выросло на 50%.

Также мы писали о том, что после начала полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены рассматривать различные возможности для сохранения и увеличения своего капитала. Украинцы, столкнувшись со сложностями военного времени, должны проявить терпение и разумно выбирать инвестиционные стратегии, направленные на обеспечение финансовой стабильности в неопределенном будущем.

НБУ
гривна
деньги
доллар
депозиты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме