Под какой процент можно разместить депозит в гривне и валюте — предложения банков

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в декабре 2023 года выросли. Также повысились ставки по депозитам в валюте.

Об этом говорится в оперативных данных Национального банка Украины (НБУ).

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В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых – год назад они были на уровне 8,2%. А ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

По данным НБУ, ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли 7,6% до 10,3% годовых, а по валютным наоборот упали с 1,4% до 0,5% годовых.

Депозитный портфель банков вырос на 26,4% до 2,393 трлн. гривен, в т.ч. предприятий вырос на 41% до 1,280 трлн гривен, население вырос на 16,5% до 1,079 трлн гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцы во время войны все активнее несут деньги в банки. По сравнению с 2021 годом в 2023 году количество депозитов выросло на 50%.

Также мы писали о том, что после начала полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены рассматривать различные возможности для сохранения и увеличения своего капитала. Украинцы, столкнувшись со сложностями военного времени, должны проявить терпение и разумно выбирать инвестиционные стратегии, направленные на обеспечение финансовой стабильности в неопределенном будущем.