У що можна вкласти гроші в Україні під час війни

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені розглядати різноманітні можливості для збереження та збільшення свого капіталу. Українці, стикнувшись із складнощами воєнного часу, мають виявити терпіння та розумно вибирати інвестиційні стратегії, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності у невизначеному майбутньому.

На чому, як і скільки заробляють українці під час війни, розповіли РБК-Україна.

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Білі, сірі й темні інвестиції

Інвестиційні можливості в Україні можна умовно розділити на категорії "темні", "сірі" та "білі". До "темних" інструментів належать, наприклад, криптовалюти, які традиційно асоціюються із значними ризиками. Однак у 2023 році вартість основних криптовалют, таких як біткоїн і ефіріум, істотно зросла, приносячи прибуток тим, хто раніше вкладав в ці інструменти.

Важливо зауважити, що заробіток на криптовалюті є більш ситуативним, оскільки прогнозувати їхню динаміку вартості досить непередбачувано. Крім того, існують юридичні та регуляторні невизначеності, особливо в Україні.

Щодо "сірих" інструментів, — вони включають валютні операції, які під час воєнного стану обмежені Національним банком України. Фізичні особи можуть виводити за кордон невеликі суми в валюті та інвестувати їх у зарубіжні цінні папери, такі як акції, облігації та похідні інструменти. Ці інвестиції показують позитивну динаміку, і ті, хто вкладав у ці активи, залишаються в плюсі на кінець року.

Проте слід враховувати вплив рівня інфляції на дохідність цих інструментів, а також комісійні та транзакційні витрати. Хоча для іноземних інвесторів такий дохід може бути прийнятним, для українців він може вважатися низьким або навіть відсутнім.

Нарешті, "білі" інвестиції включають банківські депозити, облігації державної позики, готівкову валюту, дорогоцінні метали, нерухомість, корпоративні акції та облігації. Ці інструменти вважаються менш ризикованими та стабільними, проте вимагають обережного аналізу та управління.

Скільки заробляли на "білих" інвестиціях українці у 2023 році

Однією з трендових тенденцій серед українців у сфері інвестування стали готівкова валюта, інвестиції в нерухомість та депозити в банках. Ці трійця лідерів вказує на популярність і визнання цих інвестиційних інструментів серед населення.

Щодо інвестицій у готівкову валюту, за результатами року вони виявилися невигідними. Наприклад, ті, хто купував готівкові долари рік тому за курсом близько 42 гривень за долар, зараз зазнали збитків, оскільки гривня укріпилась до 38 за долар під кінець 2023 року. Інфляція також враховується, що робить такі інвестиції менш прибутковими.

Як спрацювали у 2023 році валютні депозити в банках:

Ставки за валютними депозитами були низькими, наближалися до нуля.

Навіть за найвищою ставкою на ринку (під 2,5% річних), доходи не перевищили інфляцію, особливо з урахуванням зростання курсу долара.

Серед інших "білих" інвестицій також можна відзначити:

Гривневі депозити в банках:

На початку 2022 року депозит в гривні на 12 місяців мав ставку до 17-19% річних.

Ці доходи виявилися вищими за інфляцію, що було неочікуваним, особливо з урахуванням прогнозів вищого зростання цін.

Нерухомість:

На вторинному ринку спостерігається зростання цін на 12%, хоча це може бути пов'язано з цінами пропозицій, а не реальними угодами.

Первинний ринок показує ріст цін на 10-30%, з особливим підйомом в сегменті невеликих смарт-квартир.

ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики):

Інвестиції у ОВДП показали ріст на 80% за рік.

Середня дохідність зараз складає 17-18% річних, що, незважаючи на зниження, все ще вище за темпи інфляції.

Корпоративні облігації:

Корпоративні облігації "Нової пошти" мали дохідність 24% річних з погашенням на початку 2024 року.

Дохідність корпоративних гривневих облігацій становить 23-28%, єврооблігацій - 60-80% річних.

Ці варіанти варто розглядати залежно від інвестиційних цілей та ризиків, а також враховуючи зміну ринкових умов.

Інвестування у корпоративні папери закордонних емітентів:

Громадяни в Україні можуть інвестувати у корпоративні цінні папери закордонних емітентів тільки за межами країни в межах лімітів безготівкового переказу або готівкової суми, вивезеної за кордон.

Українці, які за кордоном у статусі біженця або під тимчасовим захистом, можуть інвестувати, маючи офіційний статус і підтверджені доходи.

У 2023 році інвестори могли заробити від 20% до 40% річних на інвестиціях в акції закордонних компаній, зокрема у "голубих фішок" (blue chips) як Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, а також на золоті та сріблі.

Американський індекс акцій S&P500 зрос на 24% з початку 2023 року після минулорічного спаду на 19,4%.

Єврооблігації України:

Єврооблігації України є ризикованими, з очікуваною реструктуризацією у 2024 році та можливою доходністю від 10% до кількох десятків відсотків у валюті.

Золото:

Золото показало дохідність 10-20%, але купівля фізичного золота може супроводжуватися значними втратами через різницю між ціною купівлі і продажу, яка становить 5-10%.

Земля як інвестиція:

Земельні ділянки в Україні зросли на 20%-50%, зокрема сільськогосподарські, стаючи цікавим інструментом для інвестицій у гривні.

Криптовалюти:

Криптовалюти показали рекордну доходність від 50% до 300% в 2023 році, але залишаються високоризикованим інвестиційним інструментом, особливо через недостатнє законодавче врегулювання.

Нагадаємо, що на початку 2024 року вперше з квітня 2022 року вартість біткойна перевищила 47 тисяч доларів. Усього за кілька годин до вартості цієї криптовалюти додалося дві тисячі доларів.