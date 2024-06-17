Сколько времени у Украины на реструктуризацию государственного долга

Американская валюта. Фото: Bloomberg

У Украины осталось полтора месяца, чтобы договориться о реструктуризации государственного долга и избежать дефолта. Наше государство продолжит переговоры с держателями облигаций.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 17 июня.

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Реструктуризация государственного долга

С начала полномасштабной войны Украина и владельцы международных облигаций заключили соглашение об отсрочке выплат до 1 августа 2024 года.

Киев предложил снизить выплаты на 60%, однако некоторых инвесторов, владеющих облигациями на 20 млрд долларов, не устроило это предложение. Они готовы на скидку всего в 20%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна продолжит переговоры с держателями облигаций. Однако если совместного решения не достигнут до 1 августа, Украину ожидает дефолт.

Напомним, что Гетманцев рассказал, сколько денег в Украине находится в тени. По его словам, вывести эти средства из тени — дело не на один год.

Также Гетманцев рассказал, какой будет жизнь Украины в 2025 году.