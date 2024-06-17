Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Стало известно, сколько времени у Украины на реструктуризацию государственного долга arrow

Стало известно, сколько времени у Украины на реструктуризацию государственного долга

17 июня 2024 14:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Сколько времени у Украины на реструктуризацию государственного долга
Американская валюта. Фото: Bloomberg
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

У Украины осталось полтора месяца, чтобы договориться о реструктуризации государственного долга и избежать дефолта. Наше государство продолжит переговоры с держателями облигаций.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Реструктуризация государственного долга

С начала полномасштабной войны Украина и владельцы международных облигаций заключили соглашение об отсрочке выплат до 1 августа 2024 года.

Киев предложил снизить выплаты на 60%, однако некоторых инвесторов, владеющих облигациями на 20 млрд долларов, не устроило это предложение. Они готовы на скидку всего в 20%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что страна продолжит переговоры с держателями облигаций. Однако если совместного решения не достигнут до 1 августа, Украину ожидает дефолт.

Напомним, что Гетманцев рассказал, сколько денег в Украине находится в тени. По его словам, вывести эти средства из тени — дело не на один год.

Также Гетманцев рассказал, какой будет жизнь Украины в 2025 году.

Украина
госдолг
экономика
деньги
Минфин
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос