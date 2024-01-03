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Стало известно, возрастут ли соцвыплаты после повышения минимальной зарплаты

3 января 2024 14:12
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как изменятся соцвыплаты в 2024 году
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Со вступлением в силу закона о госбюджете-2024 в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. С 1 января 2024 года "минималка" повышается с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Как вместе с минимальной зарплатой изменятся социальные выплаты, рассказали СичНьюз со ссылкой на юридического эксперта Олега Зильберта.

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Как изменился размер прожиточного минимума в Украине с 1 января

Размер минимальной зарплаты в течение 2024 года будет меняться дважды. С 1 января он будет составлять 7 100 гривен (вместо 6 700 в 2023-м). А с 1-го апреля — 8 000 гривен. Также из-за этого вырастет прожиточный минимум.

  • 3 023 гривен — для трудоспособных лиц,
  • 2 563 гривен — для детей в возрасте до шести лет,
  • 3 196 гривен — для детей от 6 до 18 лет,
  • 2 361 гривен — для лиц, потерявших трудоспособность.

Возрастут ли соцвыплаты после повышения "минималки"

По словам эксперта Зильберта, после повышения минимальной зарплаты возрастут и соцвыплаты.

"Одновременно вырастут и зависимые от прожиточного минимума социальные выплаты. Так, например, декретная помощь для неработающих вырастет до 757 грн. Выплаты опекунам ребенка до 6 лет — 6407,50 грн и старше — 7990 грн. Смотрителям ребенка с особыми потребностями до 6 лет — 5126 грн и старше — 6392 грн", — сказал он.

Однако эксперт отметил, что вместе с выплатами возрастут и некоторые налоги и сборы.

"Так, например, единый социальный взнос вырастет до 1562 грн. Единый налог для плательщиков І группы — 302,80 грн, 1420 грн — для плательщиков ІІ группы единого налога", — добавил Олег Зильберт.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно . В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Также мы писали о том, что с 1 января 2024 для ряда украинцев возрастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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