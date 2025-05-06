Виплати від США — іноземцям за повернення додому обіцяють 1 тис. доларів

Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нелегальним мігрантам, які мешкають у Сполучених Штатах, почнуть надавати заохочувальні виплати для виїзду до країн свого походження. Фінансова допомога передбачена за добровільну ініціативу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства національної безпеки США.

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Детальніше про виплати для мігрантів у США

Так, у Міністерстві нацбезпеки США оголосили про надання виплат для нелегальних мігрантів за ініціативу повернення додому в розмірі 1 тис. доларів. Також передбачене фінансування витрат на дорогу.

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Для того, щоб скористатися правом самостійної депортації, громадяни повинні подати заявку у застосунку CBP Home. Після підтвердження свого повернення на батьківщину кожному з них надійде сповіщення про виплати.

За підрахунками міністерства, з урахуванням виплат використання застосунку CBP Home має скоротити витрати на депортацію на близько 70%, адже нині державі обходиться арешт, утримання під вартою та депортація нелегальних мігрантів у середньому в 17,12 тис. доларів.

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За даними відомства, "самодепортація" стане гідним способом залишити Сполучені Штати, що дозволить нелегалам уникнути проблем з Імміграційною та митною службою країни.

Іноземців, які виявлять бажання добровільно виїхати зі США, позбавлять пріоритету щодо затримання та видворення до від'їзду з країни.

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Вже відомо про перший випадок використання такої пропозиції. Виплати отримає мігрант, який повернеться із Чикаго до Гондурасу.

Що відомо про нову міграційну політику у США

Навесні 2025 року американський президент Дональд Трамп повідомив про старт програми "самодепортації" для нелегальних мігрантів.

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Це стало реалізацією передвиборчих обіцянок Трампа, який заявив про плани депортації "мільйонів" іноземців.

Перед цим суддя Джеймс Боасберг ухвалив рішення про тимчасову заборону адміністрації президента здійснювати депортацію нелегальних мігрантів. Рішення передбачало, що всі рейси для мігрантів мають бути скасовані, а літаки повернені назад.

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Проте в адміністрації Трампа проігнорували судове рішення. Відомо, що літаки, які вилетіли до Сальвадора та Гондурасу, продовжили свій шлях. У Білому домі заявили, що суддя ухвалив відповідне рішення після того, як "іноземців" вивезли зі США.

Раніше ми писали, що з наступного року Швеція планує суттєво збільшити фінансову підтримку для мігрантів за повернення додому. Такі заходи покликані стимулювати виїзд.

Також повідомлялося, що організація "Acted Ukraine" приймає заявки від українських жінок на грошову допомогу. Виплати передбачені для безробітних та внутрішніх переселенців.

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