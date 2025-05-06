Выплаты от США — иностранцам за возвращение домой обещают 1 тыс. долларов

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нелегальным мигрантам, проживающим в Соединенных Штатах, начнут предоставлять поощрительные выплаты для выезда в страны своего происхождения. Финансовая помощь предусмотрена за добровольную инициативу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной безопасности США.

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Так, в Министерстве нацбезопасности США объявили о предоставлении выплат для нелегальных мигрантов за инициативу возвращения домой в размере 1 тыс. долларов. Также предусмотрено финансирование расходов на дорогу.

Для того, чтобы воспользоваться правом самостоятельной депортации, граждане должны подать заявку в приложении CBP Home. После подтверждения своего возвращения на родину каждому из них поступит уведомление о выплатах.

По подсчетам министерства, с учетом выплат использование приложения CBP Home должно сократить расходы на депортацию на около 70%, ведь сейчас государству обходится арест, содержание под стражей и депортация нелегальных мигрантов в среднем в 17,12 тыс. долларов.

По данным ведомства, "самодепортация" станет достойным способом покинуть Соединенные Штаты, что позволит нелегалам избежать проблем с Иммиграционной и таможенной службой страны.

Иностранцев, которые изъявят желание добровольно выехать из США, лишат приоритета по задержанию и выдворению до отъезда из страны.

Уже известно о первом случае использования такого предложения. Выплаты получит мигрант, который вернется из Чикаго в Гондурас.

Что известно о новой миграционной политике в США

Весной 2025 года американский президент Дональд Трамп сообщил о старте программы "самодепортации" для нелегальных мигрантов.

Это стало реализацией предвыборных обещаний Трампа, который заявил о планах депортации "миллионов" иностранцев.

Перед этим судья Джеймс Боасберг принял решение о временном запрете администрации президента осуществлять депортацию нелегальных мигрантов. Решение предусматривало, что все рейсы для мигрантов должны быть отменены, а самолеты возвращены обратно.

Однако в администрации Трампа проигнорировали судебное решение. Известно, что самолеты, которые вылетели в Сальвадор и Гондурас, продолжили свой путь. В Белом доме заявили, что судья принял соответствующее решение после того, как "иностранцев" вывезли из США.

Ранее мы писали, что со следующего года Швеция планирует существенно увеличить финансовую поддержку для мигрантов за возвращение домой. Такие меры призваны стимулировать выезд.

Также сообщалось, что организация "Acted Ukraine" принимает заявки от украинских женщин на денежную помощь. Выплаты предусмотрены для безработных и внутренних переселенцев.