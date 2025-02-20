СМИ утверждают, что США передали Украине новый проект соглашения об ископаемых

Президент Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Офис президента

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых. Сообщается, что этот документ доработан и имеет больше шансов на принятие.

Об этом сообщает издание Axios в четверг, 20 февраля.

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Источники в Вашингтоне и Киеве утверждают, что документ после доработки соответствует украинскому законодательству и имеет больше шансов на принятие.

По информации осведомленного собеседника, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Трампом. Кроме того, необходимо создать почву для продолжения поддержки Украины со стороны США.

Ранее мы писали, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз раскритиковал Зеленского за то, что он не подписал соглашение о полезных ископаемых. Украинского лидера назвали "недальновидным".

Напомним, Трамп заявил о заинтересованности США в доступе к редкоземельным минералам Украины. Он выразил стремление контролировать более широкий спектр полезных ископаемых.