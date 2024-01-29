Субсидії та пільги в Україні — коли запрацює спрощене оформлення допомоги

Комунальні платіжки. Фото: Unplush

В Україні у найближчі місяці запровадять спрощений механізм призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. В уряді розповіли, коли чекати змін.

Про це повідомили представники Міністерства соціальної політики.

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Коли запрацює новий порядок оформлення пільг

Згідно з чинним законодавством, заявник повинен особисто звертатися за оформленням пільг в уповноважені органи.

У зв'язку з тим, що не всі громадяни можуть особисто подавати заявки на оформлення допомоги з оплати ЖКГ, вирішили спростити відповідний механізм для деяких категорій. У Мінсоцполітики ухвалили спеціальний експериментальний проєкт призначення житлових пільг.

Завдяки тому, що обмін інформації між Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом здійснюється в електронному форматі, механізм оформлення стане простішим і заявнику треба буде подавати менше документів.

Для кого буде доступна нова процедура

Спрощений механізм стане доступний для деяких категорій. Зокрема, він торкнеться:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

учасників війни;

членів їхніх родин.

Нові правила передбачатимуть, зокрема, що замість двох окремих заяв про взяття на облік як пільговика та про надання пільг можна буде подавати лише одну загальну. Така можливість буде доступна:

у паперовій формі;

електронній формі через портал "Дія".

Що ще варто знати

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