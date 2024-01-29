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Упрощенное оформление льгот — известно, когда заработает новый механизм

29 января 2024 07:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии и льготы в Украине — когда заработает упрощенное оформление помощи
Коммунальные платежки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в ближайшие месяцы введут упрощенный механизм назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. В правительстве рассказали, когда ждать перемен.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики.

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Когда заработает новый порядок оформления льгот

Согласно действующему законодательству, заявитель должен лично обращаться за оформлением помощи в уполномоченные органы.

В связи с тем, что не все граждане могут лично подавать заявки на оформление пособия по оплате ЖКХ, решили упростить механизм для некоторых категорий. В Минсоцполитике приняли специальный экспериментальный проект назначения жилищных льгот.

Благодаря тому, что обмен информации между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом осуществляется в электронном формате, механизм оформления станет проще и заявителю нужно будет подавать меньше документов.

Для кого будет доступна новая процедура

Упрощенный механизм станет доступен для некоторых категорий. В частности, он коснется:

  • ветеранов войны;
  • лиц с инвалидностью в результате войны;
  • участников боевых действий;
  • участников войны;
  • членов их семей.

Новые правила будут предусматривать, в частности, что вместо двух отдельных заявлений о взятии на учет в качестве льготника и предоставлении льгот можно будет подавать только одно общее. Такая возможность будет доступна:

  • в бумажной форме;
  • электронной форме через портал "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля 2024 года граждан Украины ждут некоторые изменения, касающиеся жилищно-коммунальных тарифов, соцвыплат и цен. Эксперты рассказали, что именно изменится в последний месяц зимы.

Также мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
деньги
материальная помощь

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