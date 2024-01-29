Субсидии и льготы в Украине — когда заработает упрощенное оформление помощи

Коммунальные платежки. Фото: Unplush

В Украине в ближайшие месяцы введут упрощенный механизм назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. В правительстве рассказали, когда ждать перемен.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики.

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Согласно действующему законодательству, заявитель должен лично обращаться за оформлением помощи в уполномоченные органы.

В связи с тем, что не все граждане могут лично подавать заявки на оформление пособия по оплате ЖКХ, решили упростить механизм для некоторых категорий. В Минсоцполитике приняли специальный экспериментальный проект назначения жилищных льгот.

Благодаря тому, что обмен информации между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом осуществляется в электронном формате, механизм оформления станет проще и заявителю нужно будет подавать меньше документов.

Для кого будет доступна новая процедура

Упрощенный механизм станет доступен для некоторых категорий. В частности, он коснется:

ветеранов войны;

лиц с инвалидностью в результате войны;

участников боевых действий;

участников войны;

членов их семей.

Новые правила будут предусматривать, в частности, что вместо двух отдельных заявлений о взятии на учет в качестве льготника и предоставлении льгот можно будет подавать только одно общее. Такая возможность будет доступна:

в бумажной форме;

электронной форме через портал "Дія".

Что еще стоит знать

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