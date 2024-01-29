Субсидии и льготы в Украине — когда заработает упрощенное оформление помощи

Упрощенное оформление льгот — известно, когда заработает новый механизм
В Украине в ближайшие месяцы введут упрощенный механизм назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. В правительстве рассказали, когда ждать перемен.
Об этом сообщили представители Министерства социальной политики.
Когда заработает новый порядок оформления льгот
Согласно действующему законодательству, заявитель должен лично обращаться за оформлением помощи в уполномоченные органы.
В связи с тем, что не все граждане могут лично подавать заявки на оформление пособия по оплате ЖКХ, решили упростить механизм для некоторых категорий. В Минсоцполитике приняли специальный экспериментальный проект назначения жилищных льгот.
Благодаря тому, что обмен информации между Министерством соцполитики и Пенсионным фондом осуществляется в электронном формате, механизм оформления станет проще и заявителю нужно будет подавать меньше документов.
Для кого будет доступна новая процедура
Упрощенный механизм станет доступен для некоторых категорий. В частности, он коснется:
- ветеранов войны;
- лиц с инвалидностью в результате войны;
- участников боевых действий;
- участников войны;
- членов их семей.
Новые правила будут предусматривать, в частности, что вместо двух отдельных заявлений о взятии на учет в качестве льготника и предоставлении льгот можно будет подавать только одно общее. Такая возможность будет доступна:
- в бумажной форме;
- электронной форме через портал "Дія".
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