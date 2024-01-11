Штрафы за долги — кого из потребителей электроэнергии ждет наказание

Прибор учета. Фото: Ukrenergo

В Украине бытовых потребителей электрической энергии начнут штрафовать и применять другие виды наказаний. Известно, кого из украинцев коснется.

Об этом сообщили в пресс-центре компании Yasno.

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Наказание для украинских должников

Как отметили в компании, на днях правительство внесло изменения в постановление об оплате жилищно-коммунальных услуг во время военного положения.

Документ предусматривает, что теперь поставщики электрической энергии, в частности компания Yasno, имеют право налагать штрафные санкции на потребителей, которые не платят за ресурс.

При этом будут наказывать должников, проживающих на территориях, которые не находятся под оккупацией и где нет боевых действий.

"В то же время для населения, проживающего на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированные Россией, эти санкции не применяются", — отмечают в Yasno.

Какие санкции ждут украинцев

В компании отметили, что такие виды наказаний будут ждать потребителей:

наложение штрафов и пени за просрочку оплаты или неполную плату за коммунальные услуги;

приостановка или полное прекращение предоставления услуг со стороны поставщиков электроэнергии при наличии долга.

В отношении граждан, чье имущество было разрушено в результате боевых действий и в нем не проживают, в случае предоставления подтверждающих документов, их не будут наказывать и не будут взимать задолженность за электрическую энергию, образованную после 24 февраля 2022 года.

Что будет с тарифами в 2024 году

По заверениям в правительстве, до конца отопительного сезона в стране не будут пересматривать тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Сейчас один киловатт электричества обходится украинцам в 2,64 гривны. Все платят по единому тарифу, в то же время в ночные часы можно платить меньше.

В дальнейшем некоторые эксперты прогнозируют подорожание ресурса до 3,5 гривны за кВт/ч. О необходимости повышения тарифов сообщали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть семей может платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства вдвое меньше. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Также мы писали, что раньше энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.