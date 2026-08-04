Спецрахунки у ПриватБанку: як оформити дитячі виплати до 12 000 грн

Банківське відділення, жінка з дітьми. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Українці отримали можливість оформити надходження нових виплат для підтримки родин на один спеціальний рахунок "Турбота про дитину" "Дія.Картки" від державного "ПриватБанку". Також фінустанова гарантує власникам таких карток 10% кешбеку.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на дані банку.

Які дитячі виплати надходитимуть на "Дія.Картку" ПриватБанку

Згідно з правилами, на спецрахунок "Турбота про дитину" почнуть надходити усі основні виплати, що передбачають оновлені у 2026 році державні програми підтримки українських родин:

Щомісячна допомога на дитину до одного року із виплатою 7 000 грн на місяць та 10 500 грн на дітей з групою інвалідності; Програма "єЯсла" для офіційно працевлаштованих матері/батька, які працюють повний робочий день та мають дитину віком від одного до трьох років. Розмір виплати становить 8 000 грн на місяць та 12 000 грн для дітей з інвалідністю; Одноразові виплати за програмами "Пакунок малюка" у розмірі 8 4351 грн; Грошова допомога за програмою "Пакунок школяра" у сумі 5 000 грн на дитину.

"Таким чином батькам більше не доведеться відкривати різні рахунки чи картки для різних видів державної допомоги", — пояснюють у фінустанові.

Окрім держвиплат, ПриватБанк спільно з міжнародною платіжною системою Mastercard обіцяє надати користувачам "Дія.Картки" додаткову вигоду у вигляді нарахування 10% кешбеку на здійснення покупок за державною програмою "Турбота про дитину".

Як почати отримувати допомогу на Дія.Картку від ПриватБанку

Згідно з умовами, для того, щоб отримати нарахування державної допомоги, потрібно виконати лише кілька кроків. А саме:

відкрити цифрову "Дія.Картку" Mastercard від ПриватБанку через застосунок "Приват24";

підключити до нього рахунок "Турбота про дитину";

у мобільному застосунку "Дія" обрати відповідний сервіс;

вказати цю картку для здійснення зарахування виплат.

Для того, щоб почати отримувати додаткову перевагу у вигляді нарахування 10% кешбеку на всі покупки за держпрограмою "Турбота про дитину", потрібно:

після відкриття картки зайти у застосунок "Приват24";

активувати пропозицію в програмі лояльності "Привіт".

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Ще Новини.LIVE писали про те, як оформити нарахування пенсійних виплат на Digital картку у державному ПриватБанку. Це можна зробити, не виходячи з дому, через "Приват24". Віртуальну банківську картку без пластикового носія наділено певними особливостями, однак за своїм функціоналом вона не буде поступатися фізичним картам. Є два способи оформлення такої картки, а також відкриття рахунку для надходження пенсії.