Соцпомощь в Украине — какие изменения подготовила власть с 1 августа

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2024 года ожидаются определенные изменения в оказании социальной помощи. В частности, переселенцев дополнительно снабдят жильем, а некоторым категориям выплатят средства ко Дню Независимости.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Выплаты для ВПЛ в августе

В августе продолжат выплачивать средства ВПЛ тем, кому помощь назначили автоматически, и тем, кто подал заявку на пролонгирование выплат денег.

Как известно, с марта для тех ВПЛ, которые получали помощь в течение года или двух, выплаты продлили еще на полгода. Также ужесточили ряд требований. В частности, в первую очередь, помощь переназначали людям, которые не способны работать, ухаживать за детьми, тяжело больным, лицам с инвалидностью, у кого нет доходов или низкие доходы. Размер выплат остается неизменным

лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

другие лица — 2 тыс. грн.

Перечисляют средства 15-го и 28-го числа ежемесячно.

Жилье для переселенцев в августе

В августе реализуют три новых проекта, призванных помочь обеспечить переселенцев жильем.

Один из проектов реализуется совместно с Кредитным восстановлением (KfW) и Международной организацией по миграции (МОМ). Согласно ему, построят и реконструируют 43 объекта с двумя тысячами квартир в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Черновицкой областях. Жилье получат до 6 тысяч переселенцев и граждан уязвимых категорий.

В рамках второй инициативы с участием KfW и Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) подготовят 220 квартир для 625 переселенцев в таких областях: Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Хмельницкой.

Третий проект воплотит Госмолодежь. Он нацелен на льготное ипотечное кредитование переселенцев за счет германского гранта через KfW. В рамках соответствующей программы семьи ВПЛ смогут получить жилье:

по самой низкой ставке — 3% годовых;

на срок — до 30 лет;

первоначальным взносом — 6%.

До 2,5 тысячи ВПЛ получат 1094 квартир на подконтрольной правительству территории страны.

В итоге по проектам более 9 тысяч переселенцев получат почти 3,3 тысячи квартир для размещения. На это потратят 140 млн евро.

Выплаты на аренду жилья

В Виннице и Днепре Благотворительный Фонд Право на защиту при поддержке ГФУ проводит сбор данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья в 2024 году для переселенцев.

Помощь оказывается ВПЛ, которые были вынуждены переместиться после 24 февраля 2022 года и еще не получали деньги на аренду жилья от международных организаций.

Выплаты ко Дню Независимости

В августе часть украинцев получит средства ко Дню Независимости Украины. На них могут претендовать ветераны войны и некоторые категории граждан. Размер разовой денежной выплаты составляет от 450 до 3100 грн.

Заявления на разовую денежную выплату принимают до 1 августа этого года. В случае отсутствия возможности подать заявление в указанный срок, это можно сделать до 1 октября.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.

Также мы писали, что летом 2024 г. государство профинансирует отдых украинских детей. Так, в рамках программы "єОздоровлення" можно получить на приобретение путевки 15,9 тыс. грн.