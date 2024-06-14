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Соцвиплати-2024 — скільки коштів спрямували на пенсії та субсидії з початку року

14 червня 2024 18:12
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Ірина Шпак
редактор
Гроші на пенсії та субсидії — яка сумма пішла з держбюджету на соцвиплати з початку 2024 року
Літня жінка з грошима. Фото: msp.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За перші п'ять місяців 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету виділено 187,29 млрд грн. З цієї суми 113,9 млрд грн спрямовано на пенсійні виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Детальніше про кошти на соцвиплати

Ці кошти були розподілені наступним чином:

  • 113,9 млрд грн, з яких у травні — 23,5 млрд грн, спрямовані на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та на покриття дефіциту Пенсійного фонду.
  • 32,7 млрд грн, з яких у травні — 5,9 млрд грн, використано для соціального захисту громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.
  • 6,4 млрд грн, з яких у травні — 1,3 млрд грн, призначено на підтримку малозабезпечених сімей.
  • 23,0 млрд грн, з яких у травні — 2,9 млрд грн, виділено на надання пільг і житлових субсидій громадянам.
  • 9,8 млрд грн, з яких у травні — 2 млрд грн, спрямовано на соціальний захист дітей та сімей.
  • 1,4 млрд грн, з яких у травні — 0,4 млрд грн, використано на соціальний захист осіб з інвалідністю.
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Кошти на соцвиплати у січні-травні 2024 року. Джерело: Мінфін

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, соціальні видатки зросли у 1,5 раза порівняно з довоєнним періодом, а кількість отримувачів соціальної допомоги збільшилася на 40%, з 3,6 мільйонів до майже 5 мільйонів осіб. Основною причиною цього є масове переміщення населення та наслідки війни, що призвели до втрати доходів, робочих місць та засобів для існування.

"Незважаючи на всі перешкоди, на сьогодні у нас нема заборгованості із соціальних виплат, вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби. Вдячні нашим міжнародним партнерам, які продовжують бути ключовим джерелом фінансування соціальних видатків", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада України має намір відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні пенсійні виплати для осіб, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. Відомо, як зміняться виплати таких громадян.

Ми також повідомляли, що в уряді пропонують змінити підходи в обрахунку базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Для цього підготували проєкти відповідних змін.

пенсіонери
субсидії
соцвиплати
виплати
гроші
держбюджет
Мінфін
пенсії
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