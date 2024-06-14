Деньги на пенсии и субсидии — какая сумма ушла из госбюджета на соцвыплаты с начала 2024 года

Пожилая женщина с деньгами. Фото: msp.gov.ua

За первые пять месяцев 2024 года на социальные выплаты из государственного бюджета выделено 187,29 млрд грн. Из этой суммы 113,9 млрд грн направлено на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Эти средства были распределены следующим образом:

113,9 млрд грн, из которых в мае — 23,5 млрд грн, направлены на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита Пенсионного фонда.

32,7 млрд грн, из которых в мае — 5,9 млрд грн, использовано для социальной защиты граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

6,4 млрд грн, из которых в мае — 1,3 млрд грн, предназначено для поддержки малообеспеченных семей.

23,0 млрд грн, из которых в мае — 2,9 млрд грн, выделено на предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.

9,8 млрд грн, из которых в мае — 2 млрд грн, направлено на социальную защиту детей и семей.

1,4 млрд грн, из которых в мае — 0,4 млрд грн, использовано на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Средства на соцвыплаты в январе-мае 2024 года. Источник: Минфин

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, социальные расходы выросли в 1,5 раза по сравнению с довоенным периодом, а количество получателей социальной помощи увеличилось на 40%, с 3,6 миллиона до почти 5 миллионов человек. Основная причина этого — массовое перемещение населения и последствия войны, которые привели к потере доходов, рабочих мест и средств к существованию.

"Несмотря на все препятствия, на сегодняшний день у нас нет задолженности по социальным выплатам, вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности. Благодарны нашим международным партнерам, которые продолжают быть ключевым источником финансирования социальных расходов", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Украины намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты граждан.

Мы также сообщали, что в правительстве предлагают изменить подходы к исчислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.