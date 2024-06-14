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Соцвыплаты-2024 — сколько средств направили на пенсии и субсидии с начала года

14 июня 2024 18:12
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Деньги на пенсии и субсидии — какая сумма ушла из госбюджета на соцвыплаты с начала 2024 года
Пожилая женщина с деньгами. Фото: msp.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За первые пять месяцев 2024 года на социальные выплаты из государственного бюджета выделено 187,29 млрд грн. Из этой суммы 113,9 млрд грн направлено на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Эти средства были распределены следующим образом:

  • 113,9 млрд грн, из которых в мае — 23,5 млрд грн, направлены на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита Пенсионного фонда.
  • 32,7 млрд грн, из которых в мае — 5,9 млрд грн, использовано для социальной защиты граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
  • 6,4 млрд грн, из которых в мае — 1,3 млрд грн, предназначено для поддержки малообеспеченных семей.
  • 23,0 млрд грн, из которых в мае — 2,9 млрд грн, выделено на предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.
  • 9,8 млрд грн, из которых в мае — 2 млрд грн, направлено на социальную защиту детей и семей.
  • 1,4 млрд грн, из которых в мае — 0,4 млрд грн, использовано на социальную защиту лиц с инвалидностью.
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Средства на соцвыплаты в январе-мае 2024 года. Источник: Минфин

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, социальные расходы выросли в 1,5 раза по сравнению с довоенным периодом, а количество получателей социальной помощи увеличилось на 40%, с 3,6 миллиона до почти 5 миллионов человек. Основная причина этого — массовое перемещение населения и последствия войны, которые привели к потере доходов, рабочих мест и средств к существованию.

"Несмотря на все препятствия, на сегодняшний день у нас нет задолженности по социальным выплатам, вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности. Благодарны нашим международным партнерам, которые продолжают быть ключевым источником финансирования социальных расходов", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Украины намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты граждан.

Мы также сообщали, что в правительстве предлагают изменить подходы к исчислению базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого были подготовлены проекты соответствующих изменений.

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