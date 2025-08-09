Виплати по 4,5 тис. грн в Україні — хто з жовтня зможе отримувати допомогу

Гривні в гаманці. Фото: УНІАН

З 1 липня 2025 року частина українців отримує від держави базову соціальну допомогу. Розмір виплат становить 4,5 тисячі гривень на місяць, однак вже з жовтня умови надання грошової підтримки дещо зміняться.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому зараз нараховують виплату

Так, 4,5 тисячі гривень надають, наприклад, сім'ям, які на дату звернення вже отримують:

державну соцдопомогу для малозабезпечених родин;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

За інформацією ПФУ, базову соціальну допомогу призначають та виплачують одній людині з сім'ї, яка подавала заяву про призначення виплати. До складу сім’ї належать:

чоловік, дружина;

неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім’ю діти, які залишилися без батьківського піклування віком до 18 років, а також повнолітні особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти й не мають власних сімей, — до випуску із навчального закладу, але не довше ніж до 23 років;

неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи та живуть разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які живуть разом із ними;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до кінця навчання, але не довше ніж до 23 років.

Що зміниться восени

У жовтні 2025 року програму розширять. Так, з 1 числа базову соціальну допомогу зможуть отримувати й інші особи чи сім’ї, які потребують державної підтримки. Йдеться про людей з низьким матеріальним/соціальним становищем тощо.

