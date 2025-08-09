Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Соцпомощь в 4,5 тыс. грн — кто еще начнет получать деньги

Соцпомощь в 4,5 тыс. грн — кто еще начнет получать деньги

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 11:00
Выплаты по 4,5 тыс. грн в Украине — кто с октября сможет получать помощь
Гривны в кошельке. Фото: УНИАН

С 1 июля 2025 года часть украинцев получает от государства базовую социальную помощь. Размер выплат составляет 4,5 тысячи гривен в месяц, однако уже с октября условия предоставления денежной поддержки несколько изменятся.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Кому сейчас начисляют выплату

Так, 4,5 тысячи гривен предоставляют, например, семьям, которые на дату обращения уже получают:

  • государственную соцпомощь для малообеспеченных семей;
  • пособие на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

По информации ПФУ, базовую социальную помощь назначают и выплачивают одному человеку из семьи, которая подавала заявление о назначении выплаты. В состав семьи входят:

  • муж, жена;
  • несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, оставшиеся без родительской опеки в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и не имеющие собственных семей, — до выпуска из учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет;
  • неженатые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы и живут вместе с родителями;
  • нетрудоспособные родители мужа и жены, которые живут вместе с ними;
  • гражданин, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним;
  • женщина и мужчина, проживающие одной семьей и не состоящие в браке, но у которых есть общие дети;
  • украинцы, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до конца обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Что изменится осенью

В октябре 2025 года программу расширят. Так, с 1 числа базовую социальную помощь смогут получать и другие граждане или семьи, нуждающиеся в государственной поддержке. Речь о людях с низким материальным/социальным положением и так далее.

Как стало известно ранее, ВПЛ с инвалидностью и их семьи могут получить финподдержку из ФРГ. Сейчас оформление денежных выплат доступно для жителей Кременчугской городской тергромады на Полтавщине.

Также сообщалось, что в августе некоторые украинцы рискуют потерять часть пенсионных выплат. В ПФУ объяснили, как этого избежать.

выплаты финансовая помощь деньги социальная помощь Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации