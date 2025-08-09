Выплаты по 4,5 тыс. грн в Украине — кто с октября сможет получать помощь

Соцпомощь в 4,5 тыс. грн — кто еще начнет получать деньги
С 1 июля 2025 года часть украинцев получает от государства базовую социальную помощь. Размер выплат составляет 4,5 тысячи гривен в месяц, однако уже с октября условия предоставления денежной поддержки несколько изменятся.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кому сейчас начисляют выплату
Так, 4,5 тысячи гривен предоставляют, например, семьям, которые на дату обращения уже получают:
- государственную соцпомощь для малообеспеченных семей;
- пособие на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.
По информации ПФУ, базовую социальную помощь назначают и выплачивают одному человеку из семьи, которая подавала заявление о назначении выплаты. В состав семьи входят:
- муж, жена;
- несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, оставшиеся без родительской опеки в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и не имеющие собственных семей, — до выпуска из учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет;
- неженатые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы и живут вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, которые живут вместе с ними;
- гражданин, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним;
- женщина и мужчина, проживающие одной семьей и не состоящие в браке, но у которых есть общие дети;
- украинцы, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до конца обучения, но не дольше чем до 23 лет.
Что изменится осенью
В октябре 2025 года программу расширят. Так, с 1 числа базовую социальную помощь смогут получать и другие граждане или семьи, нуждающиеся в государственной поддержке. Речь о людях с низким материальным/социальным положением и так далее.
