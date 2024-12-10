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Соняшник спіймав низхідний тренд — що відбувається з цінами

10 грудня 2024 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на соняшник в Україні здивували – яка ціна 1 тонни зерна у грудні
Соняшникове насіння. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Вартість зернових культур в Україні залежить від багатьох економічних, природних і ринкових факторів. Станом на першу половину грудня в Україні спостерігається падіння ціни на соняшник через відносно низький попит спільно з сезонним збільшенням пропозиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 тонна соняшнику в грудні 2024 року.

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Ціни на соняшник в Україні

На початку першого зимового місяця тонна сільськогосподарської культури коштувала 24 893 грн (середнє значення на основі вибірки з 55 пропозицій трейдерів). Але за тиждень ціна знизилася до 24 822 грн за тонну, тобто різниця за невеликий часовий проміжок становила 71 грн. Експерти передбачають, що в короткостроковій перспективі низхідний тренд продовжиться, хоча й не стрімкими темпами.

 

Соняшник спіймав низхідний тренд — що відбувається з цінами - фото 1
Ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

"Водночас багато компаній через низьке надходження олійної пропозиції почали поступово підвищувати закупівельні ціни, проте з обережністю і не істотно, оскільки на експортному ринку соняшникової олії все ще спостерігається волатильність. Загалом вартість сировини коливалися в межах 24700-26000 грн/т і в деяких випадках вище", — зазначили експерти "АПК-Інформ".

 

Соняшник спіймав низхідний тренд — що відбувається з цінами - фото 2
Коливання вартості соняшнику в Україні. Фото: tripoli.land

На ціну сільськогосподарської продукції впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Головними тригерами для вартості соняшнику є:

  • обсяги зібраного врожаю;
  • собівартість вирощування і зберігання;
  • баланс між попитом і пропозицією;
  • витрати на логістику;
  • конкуренція з іншими країнами;
  • ситуація на валютному ринку тощо.

Не варто забувати, що соняшник є сировиною для виготовлення олії — одного з необхідних споживчих товарів. Оскільки олія залишається ходовою продукцією, то можна не хвилюватися за попит як місцевий, так і міжнародний. Ціни можуть спіймати висхідний тренд, якщо олійно-екстракційні заводи наростять переробку.

Нагадаємо, з початку грудня в Україні дорожчає соя завдяки збільшенню попиту на ринку. Експерти прогнозують, що найближчим часом тенденція зберігатиметься, проте зовнішні чинники можуть негативно вплинути на формування вартості сільськогосподарської культури.

Також ми писали, що висхідна тенденція торкнулася ячменю — ціни втримуються на високому рівні протягом всього грудня. Лише за тиждень різниця між показниками склала понад 60 грн. Трейдери готуються до подальшого дорожчання культури.

сільське господарство зерно експорт зерна ціни соняшник

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