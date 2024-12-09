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Одна з культур подорожчала в Україні — що відбувається з цінами

9 грудня 2024 10:46
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на ячмінь в Україні переписали – скільки коштує тонна культури
Ячмінь на полі. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Останнім часом в Україні активно дорожчають зернові культури, серед яких ячмінь. Причинами коливання цін називають обмежену пропозицію зерна на внутрішньому ринку з огляду на експорт і фінансові витрати через транспортування. Експерти передбачають, що висхідна тенденція збережеться найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує ячмінь в Україні.

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На початку першого зимового місяця тонна сільськогосподарської культури коштувала 7 861 грн. А вже через тиждень вартість піднялася до 7 922 грн/тонна, тобто різниця за невеликий проміжок часу склала 61 грн.

 

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Ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

За даними "АПК-Інформ", підвищення цін на ячмінь можна обґрунтовано пояснити. По-перше, зберігається активність попиту серед імпортерів. По-друге, впливає курс долара та девальвація гривні. По-третє, пшениця загалом подорожчала на експортному напрямку завдяки стримуванням аграріями продажу.

 

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Коливання вартості ячменю в Україні. Фото: tripoli.land

Ціни залежать від багатьох факторів, але найбільший вплив мають:

  • врожайність у поточному році;
  • собівартість вирощування (йдеться про витрати на пальне, насіння, техніку, добрива, зарплати працівникам тощо);
  • внутрішній і міжнародний попит;
  • витрати на логістику і зберігання культури;
  • конкуренція на ринку.

Плюс не варто забувати про негативний вплив повномасштабної війни в Україні, адже бойові дії ускладнюють транспортування зерна через недоступність певної інфраструктури. Це, своєю чергою, збільшує супутні витрати аграріїв, тож вони змушені закладати фінансові втрати у ціни.

Нагадаємо, Україна є одним із найбільших експортерів кукурудзи. Продукція має високий попит серед європейських країн, що позитивно впливає на вартість культури і дозволяє постачальникам більше заробити на продажу. Трейдери намагаються збільшити обсяги транспортування, поки зберігається висхідний тренд.

Також ми писали, що український ринок зерна чекають виклики найближчим часом. Вони пов'язані з тиском, спричиненим повномасштабною війною, а також проблемами з транспортуванням культур до Румунії.

сільське господарство зерно ціни продаж ячмінь

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