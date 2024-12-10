Цены на подсолнечник в Украине удивили – какая цена 1 тонны зерна в декабре

Семечки подсолнечника. Фото: Pexels

Стоимость зерновых культур в Украине зависит от многих экономических, природных и рыночных факторов. По состоянию на первую половину декабря в Украине наблюдается падение цены на подсолнечник из-за относительно низкого спроса совместно с сезонным увеличением предложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 тонна подсолнечника в декабре 2024 года.

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Цены на подсолнечник в Украине

В начале первого зимнего месяца тонна сельскохозяйственной культуры стоила 24 893 грн (среднее значение на основе выборки из 55 предложений трейдеров). Но за неделю цена снизилась до 24 822 грн за тонну, то есть разница за небольшой временной промежуток составила 71 грн. Эксперты предполагают, что в краткосрочной перспективе нисходящий тренд продолжится, хотя и не стремительными темпами.

Цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

"В то же время, многие компании из-за низкого поступления масличного предложения начали постепенно повышать закупочные цены, однако с осторожностью и не существенно, поскольку на экспортном рынке подсолнечного масла все еще наблюдается волатильность. В целом стоимость сырья колебалась в пределах 24 700-26 000 грн/т и в некоторых случаях выше", — отметили эксперты "АПК-Информ".

Колебания стоимости подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

На цену сельскохозяйственной продукции оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Главными триггерами для стоимости подсолнечника являются:

объемы собранного урожая;

себестоимость выращивания и хранения;

баланс между спросом и предложением;

расходы на логистику;

конкуренция с другими странами;

ситуация на валютном рынке и т.д.

Не стоит забывать, что подсолнечник является сырьем для изготовления масла — одного из необходимых потребительских товаров. Поскольку масло остается ходовой продукцией, можно не волноваться за спрос как местный, так и международный. Цены могут поймать восходящий тренд, если маслоэкстракционные заводы нарастят переработку.

Напомним, с начала декабря в Украине дорожает соя из-за увеличения спроса на рынке. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время тенденция сохранится, однако внешние факторы могут негативно отразиться на формировании стоимости сельскохозяйственной культуры.

Также мы писали, что восходящая тенденция коснулась ячменя — цены удерживаются на высоком уровне в течение всего декабря. Только за неделю разница между показателями составила более 60 грн. Трейдеры готовятся к дальнейшему удорожанию культуры.