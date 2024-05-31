Відпочинок на фермі — куди поїхати на збір ягід у 2024 році

Полуничні поля. Фото: pixabay

У 2024 році доступні регіони, куди можна вирушити відпочивати із сім'єю на ферму. Зокрема, в країні є багато варіантів такого відпочинку з ягідними локаціями.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Збір ягід у Чернігівській області

Ті, хто шукає відпочинок на природі, можуть поїхати в село Пархимів Чернігівської області, де функціонує екоферма "Копиця сіна" і можна забути про поспіх та стрес. Зокрема, там є все для відпочинку на природі, а паралельно з цим можна попрацювати в полі, збираючи безлімітно ягоди з кущів. Коштує зібраний врожай додатково 90 гривень/за кілограм.

Також там є екскурсії по фермі. Дитячий квиток обійдеться у 130 грн, а дорослий — у 150 гривень. Там проводять різні майстер-класи. Зокрема, з приготування сирних кульок Лабне, який коштує 200 гривень. Ще можна відвідати чайну церемонію.

Вартість входу на ферму — 120 гривень для дорослих, 100 гривень — для дітей від трьох років, для дітлахів до трьох років та військовослужбовців — вхід вільний.

На фермі доступні сніданки, обіди, вечері. Продають різноманітну фермерську продукцію: консервація, мед, сири та м'ясо.

Робота на фермі у Київській області

Неподалік від Києва, у селищі Димер, є органічна ферма "oLawander". Там є полунично-лавандові плантації. На фермі вирощують такий сорт ягід, який дає плоди до осені. Зокрема, є ожина та лохина.

В такому екопарку є гарна локація для відпочинку з кав'ярнями та гойдалками, гамаками, галявинами, де діти зможуть побігати по траві.

Там також є поле, відкрите для збору ягід. За вхід потрібно заплатити 150 гривень за дорослих та 100 гривень — за дітей 7-14 років. За 150 гривень у полі можна їсти полуницю у необмеженій кількості.

Цьогоріч вхід до ожини зроблять безкоштовним.

Збір полуниці у Львівській області

Також можна вирушити на збір полуниці у Львівську область. Зокрема, у селі Гончари функціонує ферма "ФайнаBerry". Її у 2016 році заснував ветеран Антитерористичної операції Микола Стецьків. Відвідувачі можуть за передплатою піти на збирання ягід.

Туди приїздять сім'ї та дружні компанії, влаштовують пікніки. Іноді обсягів урожаю не вистачає для всіх, тому на деякий час ферма закривається.

Як розповідають фермери, відвідувачі можуть приїхати на поле на збір полуниці, ціна якої залежить від обсягу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку праці у Польщі роботодавці скаржаться на дефіцит працівників на сезонні роботи. Українці почали масово обирати інші країни, де платять утричі більше.

Також ми писали, що цього року в Україні в державних органах та в органах місцевого самоврядування не вистачає працівників. Під час воєнного стану ситуація серйозно погіршилась.