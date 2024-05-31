Отдых на ферме — куда поехать на сбор ягод в 2024 году

Клубничные поля. Фото: pixabay

В 2024 году доступны регионы, куда можно отправиться отдыхать с семьей на ферму. В частности, в стране есть много вариантов такого отдыха с ягодными локациями.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

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Сбор ягод в Черниговской области

Ищущие отдых на природе могут поехать в деревню Пархимов Черниговской области, где функционирует эко-ферма "Копиця сіна" и можно забыть о спешке и стрессе. В частности, там есть все для отдыха на природе, а параллельно с этим можно поработать в поле, собирая ягоды с кустов безлимитно. Стоит собранный урожай дополнительно 90 гривен за килограмм.

Также там есть экскурсии по ферме. Детский билет обойдется в 130 грн, а взрослый — в 150 гривен. Там проводят разные мастер-классы. В частности, по приготовлению сырных шариков Лабне, который стоит 200 гривен. Еще можно посетить чайную церемонию.

Стоимость входа на ферму — 120 гривен для взрослых, 100 гривен — для детей от трех лет, для детей до трех лет и военнослужащих — вход свободный.

На ферме есть завтраки, обеды, ужины. Продают разнообразную фермерскую продукцию: консервацию, мед, сыры и мясо.

Работа на ферме в Киевской области

Недалеко от Киева, в поселке Дымер, находится органическая ферма oLawander. Там есть клубнично-лавандовые плантации. На ферме выращивают такой сорт ягод, который приносит плоды до осени. В частности, есть ежевика и голубика.

В таком экопарке есть хорошая локация для отдыха с кафе и качелями, гамаками, полянами, где дети смогут побегать по траве.

Там также поле открыто для сбора ягод. За вход нужно заплатить 150 гривен за взрослых и 100 гривен за детей 7-14 лет. За 150 гривен в поле можно есть клубнику в неограниченном количестве.

В этом году вход к ежевике сделают бесплатным.

Сбор клубники во Львовской области

Также можно отправиться на сбор клубники во Львовскую область. В частности, в селе Гончары функционирует ферма "Файна Berry". Ее в 2016 году основал ветеран Антитеррористической операции Николай Стецькив. Посетители могут по предоплате пойти на сбор ягод.

Туда приезжают семьи и дружеские компании, устраивают пикники. Иногда объемов урожая не хватает для всех, тогда на время ферма закрывается.

Как рассказывают фермеры, посетители могут приехать на поле на сбор клубники, цена которой зависит об объемов.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке труда в Польше работодатели жалуются на дефицит работников на сезонные работы. Украинцы начали массово выбирать другие страны, где платят втрое больше.

Также мы писали, что в этом году в Украине в государственных органах и органах местного самоуправления не хватает работников. Во время военного положения ситуация серьезно ухудшилась.