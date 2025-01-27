Зарплаты в ВСУ — какие денежные выплаты и соцгарантии на контракте

Украинские военные во время несения службы. Фото: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Украинские граждане, желающие пойти на военную службу в Вооруженные силы по контракту, кроме гарантированного стабильного дохода, получат ряд преимуществ в виде социальной поддержки и права выбора места службы. Известно, на какие суммы выплат смогут рассчитывать такие бойцы в феврале 2025 года.

Об этом говорится в материалах Министерства обороны Украины (МОУ).

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Условия заключения контрактов с ВСУ

По информации Минобороны, право подписывать контракты на прохождение службы предоставляется как гражданам Украины, так и иностранцам или совершеннолетним лицам без гражданства. При этом такой возможностью могут воспользоваться также граждане, которые были мобилизованы и сейчас защищают страну.

В период войны для тех, кого принимают на службу по контракту, ее срок устанавливается на время до объявления даты демобилизации. Согласно законодательству, контракт заключается:

для лиц рядового состава (солдаты, старшие солдаты) на три года, от трех до пяти лет, на пять лет;

для лиц офицерского состава от одного до пяти лет, от двух до пяти лет, на пять лет, а для летных специальностей авиации — десять лет.

Сроки службы. Источник: Минобороны

Какие денежные выплаты и соцгарантии на контракте

По данным ведомства, денежное обеспечение мобилизованных и военнослужащих, которые служат на контракте, не отличаются. Однако тем, кто заключит контракт впервые, предусмотрена единовременная денежная выплата. Суммы в феврале будут следующие:

для рядового состава восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 24,22 тыс. гривен;

для сержантского и старшинского состава девять'пять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 27,25 тыс. грн;

для офицерского состава десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 30,28 тыс. гривен.

Также есть определенные преимущества военной службы бойцов по контракту в Украине. А именно:

подъемная помощь в случае переезда на новое место военной службы/передислокации части;

возможность получить служебное жилье и выплату компенсации за аренду жилья.

Зарплаты и гарантии. Источник: Минобороны

Напомним, украинские военные могут получить дополнительное денежное вознаграждение. В феврале 2025 года вознаграждения в ВСУ зависят от вида деятельности военных, региона несения службы и степени вовлеченности к отпору российской агрессии.

Также мы сообщали, что есть пять денежных выплат раненым военным ВСУ. С такими нюансами ознакомлены юристы, которые оказывают поддержку и дают разъяснения военным с их правами.