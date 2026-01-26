Відео
Поїздка за ціною авіаквитка — в Києві злетіли тарифи на таксі

Поїздка за ціною авіаквитка — в Києві злетіли тарифи на таксі

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 18:44
Ціни на таксі у Києві різко стали “золотими” — у скільки обійдеться поїздка
Таксі Uklon в Києві. Фото: Новини.LIVE

Під час чергової повітряної тривоги у понеділок, 26 січня, жителі та гості Києва масово зіткнулися з різким зростанням цін на таксі. У застосунках популярних сервісів вартість поїздок подорожчала у кілька разів буквально за лічені хвилини. 

Новини.LIVE розповідають, скільки доведеться заплатити за поїздку у столиці.

Читайте також:

Тарифи на таксі у Києві 26 січня

Редакція Новини.LIVE промоніторила пропозиції у застосунках популярних операторів таксі й з'ясували, що кияни та гості столиці, яким треба дістатися зі станції метро "Осокорки" (лівий берег) до станції "Хрещатик" (правий берег), мають бути готовими заплатити від 990 грн у Bolt та від 656 грн — в Uklon. Якщо машина потрібна якнайшвидше, до цієї суми доведеться додати ще близько 200 грн.

Тарифи Bolt
Тарифи Bolt від м."Осокорки" до м."Харківська"
Уклон
Тарифи Uklon від м."Осокорки" до м."Харківська"

Поїздка від ринку "Троєщина" до станції метро "Академмістечко" обійдеться від 1 380 грн на таксі Bolt та від 724 грн на Uklon. Доплата за швидкий пошук авто складе близько 250 грн.

тарии Болт
Тарифи Bolt від ринку "Троєщина" до м. "Академмістечко"
Уклон ціни
Тарифи Uklon від ринку "Троєщина" до м. "Академмістечко"

Вартість поїздки від станції метро "Лісова" до станції "Золоті ворота" ввечері 26 січня складе від 1 147 грн у Bolt та від 891 грн — в Uklon. Доплата за термінову подачу машини становитиме від 40 до 220 грн відповідно.

Болт ціни
Тарифи Bolt від м. "Лісова" до м. "Золоті ворота"
Уклон ціна
Тарифи Uklon від м. "Лісова" до м. "Золоті ворота"

 

Хто зможе скористатися послугами таксі зі знижкою

Укрзалізниця домовилася з сервісами Bolt та в Uklon про знижки для пасажирів поїздів, що прибувають під час комендантської години.

Зокрема, сервіс Uklon запропонував пасажирам знижку на нічні поїздки з київських вокзалів додому. Скористатися пропозицією можна за умови попередньої активації промокоду.

Для цього необхідно:

  • встановити застосунки Укрзалізниці та Uklon;
  • у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" обрати промокод Uklon за 1 обіймашку;
  • активувати отриманий код у застосунку Uklon.

Варто врахувати, що промокод діє у нічний період — з 23:15 до 05:00, а кожен користувач може скористатися ним лише один раз за ніч.

Своєю чергою сервіс Bolt заявив, що оперативно реагує на запізнення поїздів, уже з першої ночі збільшуючи кількість автомобілів поблизу вокзалів та стримуючи зростання тарифів. Окрім цього, цілодобово діє спільна акція Bolt & Visa, яка передбачає знижку 50% на поїздки з та до вокзалів. Також Bolt надав працівникам залізниці окремі промокоди для службових маршрутів.

Раніше ми розповідали, що Uklon працюватиме цілодобово в 19 містах України.

Також дізнавайтеся, які зміни для перевізників готують в Україні. 

тарифи Київ таксі ціни Bolt
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
