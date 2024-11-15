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Сколько зарабатывают агрономы в Украине — названы суммы

15 ноября 2024 10:51
Карина Приходько - Редактор
Какую зарплату имеют агрономы — названы актуальные суммы
Аграрий в поле. Иллюстративное фото: Agrodream
Карина Приходько - Редактор

В 2024 году заработные платы агрономов в Украине несколько выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На разных платформах и компаниях средние зарплаты аграриев разнятся, все зависит от должностей и обязанностей.

Какие зарплаты у агрономов в 2024 году, сообщил Agroportal.

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Сколько зарабатывают агрономы в Украине

Компания Agrohub провела исследования различных должностей агрономической службы, где приняли участие восемь крупных и средних агрохолдингов. Их суммарный земельный банк насчитывает более 1,5 га.

Результаты показали, что в среднем аграрии получат следующие заработные платы:

  • главный агроном (без учета бонусов) получает 108 тысяч гривен в месяц;
  • ведущий агроном — 67 тысяч гривен;
  • линейный агроном — 32,3 тысячи гривен.

По сравнению с прошлым годом, зарплаты агрономов несколько выросли, ведь в этот же период 2023 года главный агроном получал около 90 тысяч гривен в месяц, ведущий — 50 тысяч гривен, а рядовой агроном в месяц имел около 30 тысяч гривен.

какие зарплаты у агрономов
Средние зарплаты у агрономов. Фото: agroportal.ua

Кроме того, исследование показало, что сейчас агрокомпании больше фокусируются на внедрении точного земледелия и углублении агрономической аналитики, а не на укрупнении земельных массивов. В результате новых тенденций в агросфере появилась новая должность — агроном-исследователь. Средняя зарплата такого работника составляет около 42,6 тысячи гривен в месяц.

Отмечается, что кроме зарплат, агрономы могут получать дополнительные бонусы, которые выплачиваются после завершения продаж и считаются определенным количеством окладов (зависит от политики компании).

Какой персонал преобладает на агрорынке

По данным Agroportal, один главный агроном в среднем обслуживает 33 тыс. га, ведущий — 10 тыс. га, линейный — 2,9 тыс. га. В прошлом году результаты были такими же. Кроме того, агрорынок развивается, ведь на нем растет количество молодых специалистов – до 25 лет.

"Таким образом строится определенный кадровый резерв, который будет расти и двигаться в высшую категорию менеджмента, и это движение уже видно в динамике. Если количество линейных агрономов в возрасте до 25 лет и в этом, и в прошлом году сохраняется на уровне 27%, то главных агрономов в таком возрасте в 2023 не было вообще, а нынешнее исследование фиксирует 2%. К тому же эти 2% — женщины, а в прошлом году женщин среди этой должности в рамках исследования не было также", — говорится в материале. 

Напомним, недавно мы сообщали, что в Украине существенно выросли цены на сельскохозяйственную землю. В частности, сейчас один гектар земли можно купить за 47 тысяч гривен.

зарплаты деньги Украина урожай аграрии

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

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