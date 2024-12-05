Сравнение цен на продукты в Украине и Польше – где дороже питаться

Продукты в Украине и Польше. Графика: Новини.Live

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для многих украинцев, планирующих переезд в Польшу или уже проживающих там, одним из главных вопросов остается уровень стоимости жизни, особенно цены на пищевые продукты. Считается, что в соседней стране цены значительно доступнее, чем в Украине, особенно на фоне ускорившейся в нашей стране инфляции.

Новини.LIVE рассказывают сколько денег в месяц вы будете тратить на базовые пищевые продукты в Польше и Украине.

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Для сравнения стоимости продуктов в Польше и Украине мы брали цены указанные на сайтах супермаркетов. По возможности мы использовали одинаковые или максимально схожие товары из средней ценовой категории. Также мы не учитывали акционные цены и скидки.

Сливочное масло

Для сравнения мы использовали сливочное масло торговой марки President, весом 200 г и 82% жирности. В украинских супермаркетах такое масло стоит 179 грн.

Цены на сливочное масло в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В магазинах Польши цена составляет 14,28 злотого (143,91 грн). Таким образом, сливочное масло в Польше стоит на 19,6% дешевле, чем в Украине.

Цены на масло в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Молоко

Для сравнения стоимости этого продукта мы взяли молоко торговой марки "Буренка", которое можно купить в украинских торговых сетях и молоко Łaciate, которое продается в Польше. Жирность молока в обоих случаях — 3,2%. Литр молока "Буренка" в Украине стоит 58,80 грн.

Цены на молоко в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

Молоко Łaciate можно купить в Польше за 3,98 злотого (39,84 грн). Таким образом, молоко в Польше стоит на 32,2% дешевле.

Цены на молоко в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Сыр

Для сравнения стоимости сыра мы выбрали сорт гауда, который можно найти в обеих странах. Для определения цен в Украине мы использовали сыр Huizer Kaas-Gilde, для Польши — Frico. В отечественных магазинах 1 кг такого творога стоит 530,20 грн.

Цены на сыр в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Польше за 1 кг гауды вы заплатите 74,90 злотого (749,82 грн). Это означает, что в польских магазинах сыр может стоить гораздо дороже. В нашем случае на 41%.

Цены на сыр в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Яйца

Для сравнения цен на яйца мы взяли торговую марку "Ясенсвит", которая продается в Украине и Mizgier, которую можно встретить в польских магазинах. Для сравнения мы взяли 10 шт. яиц большого размера. В Украине яйца можно купить по 77,00 грн.

Цены на яйца в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В торговых сетях Польши яйца стоят 8,98 злотого (89,90 грн.). Таким образом, яйца Украине можно купить на 16% дешевле.

Цены на яйца в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Мясо

Для сравнения цен на мясо мы взяли 1 кг свиной лопатки без костей. В украинских супермаркетах этот вид мяса стоит 175,90 грн.

Цены на мясо в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В магазинах Польши 1 кг свиной лопатки без костей стоит 17,98 злотого (180,00 грн). Это означает, что мясо в украинских торговых сетях можно приобрести на 2% дешевле.

Цены на мясо в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Рыба

Для сравнения цен на рыбу мы использовали свежемороженое филе тиляпии. Этот вид рыбы можно встретить в украинских и польских магазинах. За 1 кг Тиляпии вы заплатите 229,00 грн.

Цены на рыбу в Украине. Источник: novus.zakaz.ua

В то же время в Польше такое филе стоит 25,29 злотого (253,18 грн). Это делает ее на 10,5% дороже, чем в Украине.

Цены на рыбу в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Хлеб

Для сравнения цен на хлеб мы взяли нарезанные батоны, весом 500 кг. В Украине такой хлеб можно приобрести за 31,10 грн.

Цены на хлеб в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В польских торговых сетях нарезанный батон стоит 3,68 злотого (36,84 грн). Это значит, что в Украине хлеб можно купить на 18% дешевле.

Цены на хлеб в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Макароны

Для сравнения стоимости этих продуктов мы взяли Barilla Spaghetti №5, продаваемые в торговых сетях Украины и Польши. В Украине такие макароны стоят 61,90 грн.

Цены на макароны в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Польше Barilla Spaghetti №5 стоят 6,98 злотого (69,88 грн). Это на 12,8% выше, чем в Украине.

Цены на макароны в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Картофель

Для сравнения цен на этот овощ мы взяли цены за 1 кг обычного немытого картофеля, продаваемого в торговых сетях Украины и Польши. В Украине картофель стоит 28,70 грн.

Цены на картофель в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В то же время в польских магазинах картофель можно приобрести за 2,99 злотого (29,93 грн). Таким образом, в Польше за эти овощи придется заплатить на 4% больше.

Цены на картофель в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Помидоры

Для сравнения стоимости этих овощей мы взяли обычные красные помидоры, которые, как и картофель, продаются в торговых сетях обеих стран. В Украине 1 кг красных помидор можно купить за 84,90 грн.

Цены на помидоры в Украине. Источник: auchan.zakaz.ua

В Польше 1 кг помидор стоит 9,39 злотого (94,00 грн). Таким образом, в помидоры в польских магазинах стоят на 10,7% дороже, чем в Украине.

Цены на помидоры в Польше. Источник: zakupy.auchan.pl

Сколько денег в месяц тратят на продукты в Украине и Польше

Чтобы сравнить сколько денег вы будете тратить на продукты в месяц в Польше и в Украине, мы взяли суточную норму употребления каждого из перечисленных продуктов, умножили ее на 30 суток и узнали их общую стоимость.

Суточные и месячные нормы потребления продуктов:

сливочное масло — 10 г/сутки, 300 г/месяц;

молоко — 750 мл/сутки, 22,5 л/месяц;

сыр — 40 г/сутки, 1,2 кг/месяц;

яйца — 2 шт/сутки, 60 шт/месяц;

мясо (свинина) — 200 г/сутки, 6 кг/месяц;

рыба — 250 г/сутки, 7,5 кг/месяц;

хлеб — 150 г/сутки, 4,5 кг/месяц;

макароны — 100 г/сутки, 3 кг/месяц;

картофель — 300 г/сутки, 9 кг/месяц;

помидоры — 150 г/сутки, 4,5 кг/месяц;

Сколько вы потратите денег на продукты в Украине

сливочное масло — 268,50 грн;

молоко — 1 323,00 грн;

сыр — 636,24 грн;

яйца — 462,00 грн;

мясо (свинина) — 1 055,40 грн;

рыба — 1 717,50 грн;

хлеб — 279,90 грн;

макароны — 341,4 грн;

картофель — 258,3 грн;

помидоры — 382,05 грн;

Таким образом, на приобретение этих базовых пищевых продуктов в Украине на месяц вы будете тратить 6 724,29 грн.

Сколько вы потратите денег на продукты в Польше

сливочное масло — 215,80 грн;

молоко — 896,40 грн;

сыр – 899,78 грн;

яйца — 539,4 грн;

мясо (свинина) — 1 080,00 грн;

рыба — 1 898,85 грн;

хлеб — 331,56 грн;

макароны — 419,28 грн;

картофель — 269,37 грн;

помидоры — 423,00 грн

На приобретение этих базовых пищевых продуктов в Польше на месяц вы будете тратить 6 973,44 грн. Это на 3,8% больше, чем в Украине.

Как отличаются цены на продукты в Польше и Украине. Инфографика: Новини.LIVE

Следует отметить, что средняя месячная зарплата в Польше составляет 7768 злотых (примерно 78110 грн). В то же время, средняя зарплата в Украине меньше на 255% и равна 22 000 грн.

Напомним, мы рассказывали, как подорожали мясо и колбаса в 2024 году. В ближайшее время цены на продукты питания в Украине продолжат расти.

Также мы писали, насколько курс доллара влияет на цены в Украине. По данным Центра экономической стратегии (ЦЭС), продукты питания и напитки за последний месяц подорожали на 3,2%.