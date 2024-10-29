Курс доллара, евро и злотого сегодня, 29 октября

Женщина проходит мимо таблички пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Курс валют сегодня, 29 октября, по данным НБУ снова меняется. Доллар продолжает расти, но в отличие от предыдущего дня евро и злотый начали дешеветь.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,32 грн (+0,01).

Курс доллара в банках тоже вырос. Валюта стоит в среднем в покупке 41,06 грн (+0,02), а при продаже — 41,61 грн (+0,03).

В то же время, курс американского доллара в обменниках не изменился и при покупке составляет 41,55 грн (0,00), при продаже — 41,62 грн (0,00).

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 44,69 грн (-0,02).

При этом курс евровалюты в банках вырос и составляет при покупке 44,54 грн (+0,03), а в продаже — 45,19 (+0,01).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,10 грн (0,00), при продаже — 45,25 грн (0,00).

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,27 грн (-0,01).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,04 грн (0,00), а при продаже — 10,54 грн (0,00).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,35 грн (0,00), продают за 10,45 грн (0,00).





Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) при покупке стоит 1,69 грн (0,00), при продаже — 1,80 грн (-0,01).

Британский фунт стерлингов (GBP) дорожает. Его покупают за 52,56 грн (+0,05), а продают за 54,20 грн (+0,06).

Канадский доллар (CAD) в свою очередь дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 28,95 грн (-0,06), при продаже — 29,96 грн (-0,06).

Прогноз по рынку валют

Напомним, недавно Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, будет составлять 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.