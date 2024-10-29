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Сколько стоит доллар, евро и злотый сегодня — новые данные НБУ

29 октября 2024 07:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня, 29 октября
Женщина проходит мимо таблички пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 29 октября, по данным НБУ снова меняется. Доллар продолжает расти, но в отличие от предыдущего дня евро и злотый начали дешеветь.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,32 грн (+0,01).

Курс доллара в банках тоже вырос. Валюта стоит в среднем в покупке 41,06 грн (+0,02), а при продаже — 41,61 грн (+0,03).

В то же время, курс американского доллара в обменниках не изменился и при покупке составляет 41,55 грн (0,00), при продаже — 41,62 грн (0,00).

Сколько стоит доллар, евро и злотый сегодня — новые данные НБУ - фото 1

 

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 44,69 грн (-0,02).

При этом курс евровалюты в банках вырос и составляет при покупке 44,54 грн (+0,03), а в продаже — 45,19 (+0,01).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 45,10 грн (0,00), при продаже — 45,25 грн (0,00).

Сколько стоит доллар, евро и злотый сегодня — новые данные НБУ - фото 2

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ, курс злотого в понедельник — 10,27 грн (-0,01).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,04 грн (0,00), а при продаже — 10,54 грн (0,00).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,35 грн (0,00), продают за 10,45 грн (0,00).

Сколько стоит доллар, евро и злотый сегодня — новые данные НБУ - фото 3

Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) при покупке стоит 1,69 грн (0,00), при продаже — 1,80 грн (-0,01).

Британский фунт стерлингов (GBP) дорожает. Его покупают за 52,56 грн (+0,05), а продают за 54,20 грн (+0,06).

Канадский доллар (CAD) в свою очередь дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 28,95 грн (-0,06), при продаже — 29,96 грн (-0,06).

Прогноз по рынку валют

Напомним, недавно Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, будет составлять 45,0 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,7 грн.

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