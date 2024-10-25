Курс долара, євро та злотого сьогодні, 25 жовтня

Скільки коштують долар, євро та злотий — НБУ оновив курс
Курс валют сьогодні, 25 жовтня, за даними НБУ знову змінюється. Якщо у попередні дні долар дорожчав, то тепер навпаки — американська валюта дешевшає, а євро та польский злотий дорожчають.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Курс долара
НБУ сьогодні встановив курс долара щодо гривні на рівні 41,26 грн (-0,01).
Курс євро
Європейська валюта коштує сьогодні — 44,54 грн (+0,11).
Курс злотого
Злотий, як і євро, подорожчав, але не на багато — 10,25 грн (+0,02).
Курс долара в банках
Комерційні банки виставили такі ціни на долар. ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (0,00), а продає за 41,50 грн (0,00). Ощадбанк купує долар за 41,10 грн (0,00), а продає за 41,55 грн (0,00). Райффайзенбанк купить долар за 41,05 грн (0,00), а продасть за 41,50 грн (-0,03).
Курс євро в банках
ПриватБанк сьогодні купує європейську валюту за 44,15 грн (0,00), продає за 45,15 грн (0,00). Ощадбанк купує євро за 44,40 грн (0,00), а продають — за 45,25 грн (0,00). У Райффайзенбанку ціна євро при покупці становить 44,10 грн (-0,10), а при продажу 45,20 грн (-0,15).
Курс злотого в банках
Польський злотий ПриватБанк сьогодні купує за 10,16 грн (-0,01), а на продаж виставляє за 10,31 грн (-0,01). Ощадбанк купує злотий — за 9,85 грн (0,00), на продаж виставляє за 10,55 грн (0,00). Райффайзенбанк купує польську валюту за 9,50 грн (0,00), а продає за 10,60 грн (-0,30).
Курс долара в обмінниках
В обмінних пунктах долар сьогодні в середньому купують за 41,46 грн (0,00), продають за 41,49 грн (0,00).
Курс євро в обмінниках
Європейська валюта в обмінних пунктах в середньому купується за 44,92 грн (+0,02), а виставляється на продаж за 45,06 грн (-0,03).
Курс злотого в обмінниках
Польська валюта в обмінниках коштує в середньому при покупці 10,35 грн (-0,05), а при продажі 10,48 грн (-0,02).
Конвертер валют
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Прогноз курсу долара
Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.
Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:
- 2024 рік: 41,00 грн/долар (без змін);
- 2025 рік: 45,00 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);
- 2026 рік: 46,80 грн/долар (без змін);
- 2027 рік: 48,60 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);
- 2028 рік: 50,20 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);
- 2029 рік: 51,70 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).
Читайте Новини.LIVE!