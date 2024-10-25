Курс долара, євро та злотого сьогодні, 25 жовтня

Жінка проходить біля таблички пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Курс валют сьогодні, 25 жовтня, за даними НБУ знову змінюється. Якщо у попередні дні долар дорожчав, то тепер навпаки — американська валюта дешевшає, а євро та польский злотий дорожчають.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара

НБУ сьогодні встановив курс долара щодо гривні на рівні 41,26 грн (-0,01).

Курс євро

Європейська валюта коштує сьогодні — 44,54 грн (+0,11).

Курс злотого

Злотий, як і євро, подорожчав, але не на багато — 10,25 грн (+0,02).

Курс долара в банках

Комерційні банки виставили такі ціни на долар. ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (0,00), а продає за 41,50 грн (0,00). Ощадбанк купує долар за 41,10 грн (0,00), а продає за 41,55 грн (0,00). Райффайзенбанк купить долар за 41,05 грн (0,00), а продасть за 41,50 грн (-0,03).

Курс євро в банках

ПриватБанк сьогодні купує європейську валюту за 44,15 грн (0,00), продає за 45,15 грн (0,00). Ощадбанк купує євро за 44,40 грн (0,00), а продають — за 45,25 грн (0,00). У Райффайзенбанку ціна євро при покупці становить 44,10 грн (-0,10), а при продажу 45,20 грн (-0,15).

Курс злотого в банках

Польський злотий ПриватБанк сьогодні купує за 10,16 грн (-0,01), а на продаж виставляє за 10,31 грн (-0,01). Ощадбанк купує злотий — за 9,85 грн (0,00), на продаж виставляє за 10,55 грн (0,00). Райффайзенбанк купує польську валюту за 9,50 грн (0,00), а продає за 10,60 грн (-0,30).

Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Minfin

Курс долара в обмінниках

В обмінних пунктах долар сьогодні в середньому купують за 41,46 грн (0,00), продають за 41,49 грн (0,00).

Курс євро в обмінниках

Європейська валюта в обмінних пунктах в середньому купується за 44,92 грн (+0,02), а виставляється на продаж за 45,06 грн (-0,03).

Курс злотого в обмінниках

Польська валюта в обмінниках коштує в середньому при покупці 10,35 грн (-0,05), а при продажі 10,48 грн (-0,02).

Конвертер валют

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Прогноз курсу долара

Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.

Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме: