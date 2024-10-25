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Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

25 октября 2024 06:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 25 октября
Женщина проходит мимо таблички пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 25 октября, по данным НБУ снова меняется. Если в предыдущие дни доллар дорожал, то теперь наоборот — американская валюта дешевеет, а евро и польский злотый дорожают.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара

НБУ сегодня установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,26 грн (-0,01).

Курс евро

Европейская валюта стоит сегодня — 44,54 грн (+0,11).

Курс злотого

Злотый, как и евро, подорожал, но не много — 10,25 грн (+0,02).

Курс доллара в банках

Коммерческие банки выставили такие цены на доллар. ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн (0,00), а продает за 41,50 грн (0,00). Ощадбанк покупает доллар за 41,10 грн (0,00), а продает за 41,55 грн (0,00). Райффайзенбанк купит доллар за 41,05 грн (0,00), а продаст за 41,50 грн (-0,03).

Курс евро в банках

ПриватБанк сегодня покупает европейскую валюту за 44,15 грн (0,00), продает за 45,15 грн (0,00). Ощадбанк покупает евро за 44,40 грн (0,00), а продает — за 45,25 грн (0,00). В Райффайзенбанке цена евро при покупке составляет 44,10 грн (-0,10), а при продаже — 45,20 грн (-0,15).

Курс злотого в банках

Польский злотый ПриватБанк сегодня покупает за 10,16 грн (-0,01), а на продажу выставляет за 10,31 грн (-0,01). Ощадбанк покупает злотый — за 9,85 грн (0,00), на продажу выставляет за 10,55 грн (0,00). Райффайзенбанк покупает польскую валюту за 9,50 грн (0,00), а продает за 10,60 грн (-0,30).

Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс - фото 1
Свежий курс доллара в банках. Скриншот с сайта Minfin

Курс доллара в обменниках

В обменных пунктах доллар сегодня в среднем покупают по 41,46 грн (0,00), продают по 41,49 грн (0,00).

Курс евро в обменниках

Европейская валюта в обменных пунктах в среднем покупается за 44,92 грн (+0,02), а выставляется на продажу за 45,06 грн (-0,03).

Курс злотого в обменниках

Польская валюта в обменниках стоит в среднем при покупке 10,35 грн (-0,05), а при продаже 10,48 грн (-0,02).

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Прогноз курса доллара

Напомним, на днях Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, будет составлять 45,00 грн за доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,70 грн.

Так, согласно данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару в Украине составит:

  • 2024 год: 41,00 грн/доллар (без изменений);
  • 2025 год: 45,00 грн/доллар (снижение на 0,8 грн с 45,8 грн);
  • 2026 год: 46,80 грн/доллар (без изменений);
  • 2027 год: 48,60 грн/доллар (снижение на 1,8 грн с 50,4 грн);
  • 2028 год: 50,20 грн/доллар (снижение на 1,9 грн с 52,1 грн);
  • 2029 год: 51,70 грн/доллар (снижение на 2,4 грн с 54,1 грн).

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