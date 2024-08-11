Ціни на товари для школи зросли — у скільки обійдеться підготовка до нового навчального року

Дівчинка в магазині канцтоварів. Фото: Shutterstock

В Україні незабаром стартує новий навчальний рік, і батьки вже активно готують дітей до школи. Однак цьогоріч збори обійдуться дорожче, адже ціни на шкільне приладдя значно зросли.

Про те, як змінились ціни на шкільні товари та скільки коштує базове приладдя, розповідає The Page з посиланням на маркетингові портали.

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Як змінилися ціни на товари для школи

За даними аналітиків OLX, середні ціни на базове шкільне приладдя за останній рік підвищилися на 14%. Хоча цьогорічне зростання цін не таке відчутне, у 2023 році вартість товарів для школи зросла на цілих 30%.

За спостереженнями Prom.ua, порівняно з липнем минулого року середні ціни на шкільне приладдя змінились наступним чином:

альбоми для малювання: +40% до 280 грн;

+40% до 280 грн; пенали-органайзери: +56% до 390 грн;

+56% до 390 грн; набори канцтоварів: -22% до 210 грн;

-22% до 210 грн; папки для зошитів: -25% до 150 грн.

Скільки коштує базовий набір для школяра

Середня вартість основних товарів така:

шкільний рюкзак з ортопедичною спинкою — 999 гривень;

— 999 гривень; сумка для спортивної форми та взуття — 200 гривень;

— 200 гривень; фарби акварельні — 250 грн;

— 250 грн; ланчбокс — 179 гривень;

— 179 гривень; тека для зошитів — 60 гривень;

— 60 гривень; пенал — 195 гривень;

— 195 гривень; кольорові олівці — 108 гривень;

— 108 гривень; зошити (20 штук) — 200 гривень;

— 200 гривень; канцелярський набір — 210 гривень.

Отже, загалом базова вартість збору дитини до школи сягне у середньому 2 500 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки повідомили, що відтепер українських учнів 5-9 класів оцінюватимуть відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Окрім того, запропоновано нову форму свідоцтва досягнень.

Ми також писали, що влада України в 2024 році продовжує надавати підтримку багатодітним сім'ям. Зокрема, такі родини можуть отримати фінансову допомогу від держави.