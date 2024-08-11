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Грошова допомога багатодітним сім'ям в Україні — які виплати можна отримати від держави

11 серпня 2024 11:22
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога багатодітним сім'ям в Україні — які виплати можна отримати від держави у 2024 році
Жінка з дітьми. Фото: Depositphotos
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Влада України в 2024 році продовжує надавати підтримку багатодітним сім'ям. Зокрема, такі родини можуть отримати фінансову допомогу від держави.

Про те, як оформити статус багатодітної сім'ї та яку фінансову підтримку можна отримати, розповідає LVIV.MEDIA.

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Визначення статусу багатодітної сім'ї

Законодавство України чітко окреслює умови для надання сім'ї статусу багатодітної:

  • Кількість дітей: три або більше.
  • Вік дітей: до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі.
  • Склад сім'ї: подружжя або один з батьків, який самостійно виховує дітей.

Важливо додати, що статус багатодітної сім'ї може отримати також один з батьків, який самостійно виховує трьох і більше дітей. Це положення відображає сучасні реалії і забезпечує рівні права для різних типів сімей.

Як оформити статус багатодітної сім'ї

Для здобуття офіційного статусу багатодітної сім'ї потрібно пройти спеціальну процедуру оформлення. Вона включає подання певних документів до відповідних інстанцій, таких як органи соціального захисту населення або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для цього потрібно надати такі документи:

  • Заява від одного з батьків (форму можна отримати на місці).
  • Фотокартка розміром 3х4 см (для кожного з батьків).
  • Копії свідоцтв про народження всіх дітей.
  • Копія свідоцтва про шлюб (для одружених пар).
  • Копії паспортів батьків.
  • Довідки про навчання дітей (для осіб віком від 18 до 23 років).

Заява розглядається протягом 10 календарних днів. Після цього видаються посвідчення, що підтверджують статус багатодітної сім'ї для батьків та дітей. Вони служать офіційним доказом статусу та є підставою для отримання відповідних пільг і допомог.

Які виплати можуть отримати багатодітні сім'ї

В Україні можна отримати різні види грошової допомоги. Це виплати на дітей, а також соцдопомога малозабезпеченим сім'ям.

Щомісячна допомога на дітей становить 2 100 гривень і призначається для третьої та кожної наступної дитини в сім'ї. Виплати тривають до досягнення дитиною 6 років. Важливо, що ця допомога надається незалежно від інших соціальних виплат, які може отримувати сім'я.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям надається багатодітним сім'ям з низьким доходом. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожної родини. Він розраховується за формулою: різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

У 2024 році встановлено такі рівні забезпечення прожиткового мінімуму:

  • Для працездатних осіб: 1 665,40 грн.
  • Для дітей до 6 років: 3 588,20 грн.
  • Для дітей від 6 до 18 років: 4 474,40 грн.
  • Для осіб від 18 до 23 років (за умови навчання): 4 239 грн.
  • Для осіб з інвалідністю: 2 361 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.

Ми також повідомляли, що з 2024 року для багатодітних батьків змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер, якщо чоловік не платить аліменти хоча б за одну дитину протягом трьох місяців, він втрачає право на відстрочку від призову.

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