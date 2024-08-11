Цены на товары для школы выросли — во сколько обойдется подготовка к новому учебному году

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году — цены на школьные принадлежности
В Украине скоро стартует новый учебный год, и родители уже активно готовят детей в школу. Однако в этом году сборы обойдутся дороже, ведь цены на школьные принадлежности значительно выросли.
О том, как изменились цены на школьные товары и сколько стоят базовые принадлежности, рассказывает The Page со ссылкой на маркетинговые порталы.
Как изменились цены на товары для школы
По данным аналитиков OLX, средние цены на базовые школьные принадлежности за последний год повысились на 14%. Хотя рост цен в этом году не так ощутим, в 2023 году стоимость товаров для школы выросла на целых 30%.
По наблюдениям Prom.ua, по сравнению с июлем прошлого года средние цены на школьные принадлежности изменились следующим образом:
- альбомы для рисования: +40% до 280 грн;
- пеналы-органайзеры: +56% до 390 грн;
- наборы канцтоваров: -22% до 210 грн;
- папки для тетрадей: -25% до 150 грн.
Сколько стоит базовый набор для школьника
Средняя стоимость основных товаров такова:
- школьный рюкзак с ортопедической спинкой: 999 гривен;
- сумка для спортивной формы и обуви: 200 гривен;
- краски акварельные: 250 грн;
- ланчбокс: 179 гривен;
- папка для тетрадей: 60 гривен;
- пенал: 195 гривен;
- цветные карандаши: 108 гривен;
- тетради (20 штук): 200 гривен;
- канцелярский набор: 210 гривен.
Итак, в целом базовая стоимость сбора ребенка в школу составит в среднем 2 500 гривен.
Что еще нужно знать
Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что отныне украинские ученики 5-9 классов будут оцениваться в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Кроме того, предложена новая форма свидетельства достижений.
Мы также писали, что власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.
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