Цены на товары для школы выросли — во сколько обойдется подготовка к новому учебному году

Девочка в магазине канцтоваров. Фото: Shutterstock

В Украине скоро стартует новый учебный год, и родители уже активно готовят детей в школу. Однако в этом году сборы обойдутся дороже, ведь цены на школьные принадлежности значительно выросли.

О том, как изменились цены на школьные товары и сколько стоят базовые принадлежности, рассказывает The Page со ссылкой на маркетинговые порталы.

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Как изменились цены на товары для школы

По данным аналитиков OLX, средние цены на базовые школьные принадлежности за последний год повысились на 14%. Хотя рост цен в этом году не так ощутим, в 2023 году стоимость товаров для школы выросла на целых 30%.

По наблюдениям Prom.ua, по сравнению с июлем прошлого года средние цены на школьные принадлежности изменились следующим образом:

альбомы для рисования: +40% до 280 грн;

+40% до 280 грн; пеналы-органайзеры: +56% до 390 грн;

+56% до 390 грн; наборы канцтоваров: -22% до 210 грн;

-22% до 210 грн; папки для тетрадей: -25% до 150 грн.

Сколько стоит базовый набор для школьника

Средняя стоимость основных товаров такова:

школьный рюкзак с ортопедической спинкой: 999 гривен;

999 гривен; сумка для спортивной формы и обуви : 200 гривен;

: 200 гривен; краски акварельные : 250 грн;

: 250 грн; ланчбокс : 179 гривен;

: 179 гривен; папка для тетрадей : 60 гривен;

: 60 гривен; пенал : 195 гривен;

: 195 гривен; цветные карандаши : 108 гривен;

: 108 гривен; тетради (20 штук) : 200 гривен;

: 200 гривен; канцелярский набор: 210 гривен.

Итак, в целом базовая стоимость сбора ребенка в школу составит в среднем 2 500 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что отныне украинские ученики 5-9 классов будут оцениваться в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Кроме того, предложена новая форма свидетельства достижений.

Мы также писали, что власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.