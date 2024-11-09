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Скільки коштує закордонний паспорт у 2024 році та як оформити

9 листопада 2024 14:19
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на закордонний паспорт в Україні — які документи треба для оформлення
Український паспорт. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Оформлення закордонного паспорта в Україні у 2024 році коштує до 1598 грн у ЦНАП та ДМС. У "Паспортному сервісі" ціни вищі — до 2248 грн, залежно від терміновості. Ціни були підвищені навесні через подорожчання бланків.

Про те, як оформити паспорт для виїзду за кордон та скільки це коштує, розповідає OBOZ.UA.

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Як оформити закордонний паспорт

Оформлення закордонного паспорта в Україні можливе через різні установи:

  • Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП): доступні для мешканців як великих міст, так і малих населених пунктів, оскільки ці центри функціонують по всій території країни.
  • Державна міграційна служба України (ДМС): відділення служби працюють у кожному обласному центрі, а також в багатьох містах районного значення.
  • "Паспортний сервіс" (ДП "Документ"): спеціалізовані центри, що займаються оформленням паспортів та інших важливих документів.
  • Консульства та посольства України за кордоном: для громадян, які перебувають за межами України, оформити паспорт можна у відповідному консульстві або посольстві.

Для отримання закордонного паспорта громадянин України має подати такі документи:

  • паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для осіб до 14 років);
  • ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);
  • попередні закордонні паспорти (якщо такі є);
  • заява про втрату закордонного паспорта (якщо паспорт втрачено);
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі крадіжки паспорта).

Заяву на оформлення закордонного паспорта особисто подають громадяни, які досягли 16 років. Для дітей від 12 до 15 років обов'язкова присутність батьків чи опікунів, оскільки потрібне сканування відбитків пальців. Діти до 12 років можуть отримати паспорт без особистої присутності, при цьому документи подають батьки, додаючи фотокартку розміром 10×15 см.

Скільки коштує оформити паспорт

Ціна на оформлення закордонного паспорта залежить від швидкості обробки та обраного сервісу. Ось актуальні тарифи:

У ЦНАП та ДМС:

  • 958 грн — за оформлення протягом 20 робочих днів;
  • 1 598 грн — за термінове оформлення протягом 7 робочих днів.

У центрах ДП "Документ":

  • 1 608 грн — за оформлення до 20 робочих днів;
  • 2 248 грн — за термінове оформлення до 7 робочих днів.

Існує також можливість отримати закордонний паспорт за три робочі дні в окремих випадках, таких як лікування, супровід тяжкохворих родичів або смерть родича за кордоном. Згідно з українським законодавством, терміни розгляду заяви-анкети можуть бути такими:

  • до 20 робочих днів — у стандартному порядку;
  • до 7 робочих днів — у терміновому порядку (з оплатою підвищеного збору);
  • до 3 робочих днів — у виняткових випадках, визначених законом;
  • до 90 днів — для оформлення виїзду на постійне місце проживання (ПМП).

Статус виготовлення закордонного паспорта можна перевірити на офіційному сайті Державної міграційної служби України. Термін дії паспорта залежить від віку заявника:

  • для дітей до 16 років — паспорт дійсний протягом 4 років;
  • для осіб старше 16 років — паспорт дійсний протягом 10 років.

Згідно з правилами, громадяни можуть мати одночасно не більше двох чинних закордонних паспортів. Це особливо корисно для тих, хто часто подорожує і потребує віз для кількох країн одночасно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, при досягненні 25 та 45 років українці зобов’язані вклеювати нові фотографії у свій паспорт у формі книжечки, що відповідають їхньому віку. Ця вимога є обов'язковою, і на це відводиться один місяць. Якщо особа не вклеїть фото вчасно або не замінить паспорт на новий, документ вважається недійсним і це загрожує штрафом.

Ми також писали, що українські чоловіки, які перебувають за межами України, можуть отримати паспорти. Але тепер їм для цього треба буде мати при собі актуальні військово-облікові документи із QR-кодом.

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

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