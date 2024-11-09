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Сколько стоит загранпаспорт в 2024 году и как оформить

9 ноября 2024 14:19
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на загранпаспорт в Украине — какие документы нужны для оформления
Украинский паспорт. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Оформление загранпаспорта в Украине в 2024 году стоит до 1598 грн в ЦНАПах и ДМС. В "Паспортном сервисе" цены выше — до 2248 грн, в зависимости от срочности. Цены были повышены весной из-за удорожания бланков.

О том как оформить паспорт для выезда за границу и сколько это стоит, рассказывает OBOZ.UA.

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Как оформить загранпаспорт

Оформление загранпаспорта в Украине возможно через разные учреждения:

  • Центры предоставления административных услуг (ЦНАП): доступны жителям как крупных городов, так и малых населенных пунктов, поскольку эти центры функционируют по всей территории страны.
  • Государственная миграционная служба Украины (ДМС): отделения службы работают в каждом областном центре, а также во многих городах районного значения.
  • "Паспортный сервис" (ГП "Документ"): специализированные центры, занимающиеся оформлением паспортов и других документов.
  • Консульства и посольства Украины за границей: для граждан, находящихся за пределами Украины, оформить паспорт можно в соответствующем консульстве или посольстве.

Для получения загранпаспорта гражданин Украины должен предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет);
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • предварительные загранпаспорта (если таковые имеются);
  • заявление об утрате загранпаспорта (если паспорт потерян);
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта).

Заявление на оформление загранпаспорта лично подают граждане, достигшие 16 лет. Для детей от 12 до 15 лет обязательно присутствие родителей или опекунов, поскольку требуется сканирование отпечатков пальцев. Дети до 12 лет могут получить паспорт без личного присутствия, при этом документы представляют родители, добавляя фотографию размером 10×15 см.

Сколько стоит оформить паспорт

Цена на оформление загранпаспорта зависит от скорости обработки и выбранного сервиса. Вот актуальные тарифы:

В ЦНАПах и ДМС:

  • 958 грн — за оформление в течение 20 рабочих дней;
  • 1 598 грн — за срочное оформление в течение 7 рабочих дней.

В центрах ГП "Документ":

  • 1 608 грн — за оформление до 20 рабочих дней;
  • 2 248 грн — за срочное оформление до 7 рабочих дней.

Существует также возможность получить загранпаспорт за три рабочих дня в отдельных случаях, таких как лечение, сопровождение тяжелобольных родственников или смерть родственника за границей. Согласно украинскому законодательству, сроки рассмотрения заявления-анкеты могут быть такими:

  • до 20 рабочих дней — в стандартном порядке;
  • до 7 рабочих дней — в срочном порядке (с оплатой повышенного сбора);
  • до 3 рабочих дней — в исключительных случаях, определенных законом;
  • до 90 дней — для оформления выезда на постоянное место жительства (ПМЖ).

Статус изготовления загранпаспорта можно проверить на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Срок действия паспорта зависит от возраста заявителя:

  • для детей до 16 лет — паспорт действителен в течение 4 лет;
  • для лиц старше 16 лет — паспорт действителен в течение 10 лет.

Согласно правилам, граждане могут иметь одновременно не более двух действующих загранпаспортов. Это особенно полезно для тех, кто часто путешествует и нуждается в визах для нескольких стран одновременно.

Что еще стоит знать

Напомним, при достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны вклеивать новые фотографии в свой паспорт в форме соответствующей их возрасту книжечки. Это требование обязательно, и на это отводится один месяц. Если лицо не вклеит фото вовремя или не заменит паспорт на новый документ, документ считается недействительным и это грозит штрафом.

Мы также писали, что украинские мужчины, которые находятся за пределами Украины, могут получить паспорта. Но теперь им для этого придется иметь при себе актуальные военно-учетные документы с QR-кодом.

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