Штрафи за прострочені паспорти — що треба знати

Український паспорт. Фото: УНІАН

При досягненні 25 та 45 років українці зобов’язані вклеювати нові фотографії у свій паспорт у формі книжечки, що відповідають їх віку. Ця вимога є обов'язковою, і на це відводиться один місяць. Якщо особа не вклеїть фото вчасно або не замінить паспорт на новий, документ вважається недійсним і це загрожує штрафом.

Про це повідомляє пресслужба Держміграційної служби.

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Детальніше про штрафи

У відомстві пояснили, що паспорт-книжечка є безстроковим документом, і обмінювати його на ID-карту не є обов'язковим. Проте, якщо власник паспорта не вклеїв фото протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, паспорт-книжечка підлягає обміну на ID-карту в обов'язковому порядку.

Якщо власник не вклеїть фото вчасно у паспорт старого зразка або не замінить його на новий, документ вважається недійсним.

Згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, користування недійсним паспортом може призвести до покарання: за перше порушення — попередження, а за повторне порушення протягом року — штраф у розмірі від 17 до 51 гривні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, громадяни, які підлягають військовій службі, зобов'язані оновити свої особисті дані в ТЦК і СП або через мобільний додаток Резерв+. За відсутність оновлення даних чоловікам загрожують штрафи та навіть арешт майна.

Ми також писали, що мовний омбудсман Тарас Кремінь заявив, що в Україні порушникам мовного закону доведеться заплатити чималий штраф. Однак санкції застосовуватимуть не одразу.