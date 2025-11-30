Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Польщі та який штраф за відсутність квитка

Автобус на зупинці у Польщі. Фото: Urząd m.st. Warszawy

Останніми роками Польща стала одним із головних напрямків для українців — хтось переїхав сюди через повномасштабну війну, інші регулярно приїздять у справах, на навчання чи просто транзитом. Для всіх, хто користується польським громадським транспортом, важливо розуміти, скільки коштує проїзд у різних містах і які наслідки можуть чекати за відсутність квитка.

Новини.LIVE розповідають, які тарифи на проїзд та штрафи діють у Польщі у 2025 році.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті

У Варшаві та більшості великих польських міст, йдеться на порталі inPoland, система громадського транспорту передбачає кілька видів квитків, які відрізняються за часом дії та кількістю зон.

Вартість разових поїздок стартує приблизно від 3,40 злотих і може сягати 7 злотих — це орієнтовно 39–81 грн за нинішнім курсом.

Для мандрівників, які пересуваються компанією, доступні групові квитки: наприклад, 75-хвилинний на групу до 10 осіб коштує 22 злотих (близько 254 грн).

Тим, хто користується транспортом регулярно, пропонують добові та багатоденні абонементи. Однодобовий квиток коштує:

на одну зону — 15 злотих (173 грн);

на дві зони — 26 злотих (301 грн).

Триденний проїзний для однієї зони обійдеться у 36 злотих (416 грн), для двох зон — у 57 злотих (приблизно 659 грн).

Окремі тарифи діють на вихідні. "Вікендовий" квиток для однієї людини з вечора п’ятниці й до ранку понеділка коштує 24 злотих (277 грн), а груповий варіант для п’ятьох — 40 злотих (462 грн). Постійним пасажирам доступні персоналізовані місячні проїзні: для однієї зони — 110 злотих (1 272 грн), а на три місяці — 280 злотих (3 237 грн).

Який штраф за безквитковий проїзд у Польщі

Розмір штрафу за проїзд без квитка в Польщі, пише TransferGo, зазвичай коливається в межах 150–250 злотих (1 700-2 900 грн), однак точна сума залежить від конкретного міста та перевізника.

У Варшаві, наприклад, стандартний штраф становить 266 злотих (3 100 грн), але якщо сплатити його протягом семи днів, сума знижується до 166 злотих (1 900 грн).

У разі прострочення оплати штраф може суттєво зрости — до нього додаються пеня та можливі судові витрати. Якщо ж порушник і надалі ігнорує вимогу про сплату, справа може дійти до примусового стягнення через податкові органи або передачі боргу колекторам.

