Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Скільки коштує проїзд у Польщі та які штрафи загрожують "зайцям"

Скільки коштує проїзд у Польщі та які штрафи загрожують "зайцям"

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:45
Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Польщі та який штраф за відсутність квитка
Автобус на зупинці у Польщі. Фото: Urząd m.st. Warszawy

Останніми роками Польща стала одним із головних напрямків для українців — хтось переїхав сюди через повномасштабну війну, інші регулярно приїздять у справах, на навчання чи просто транзитом. Для всіх, хто користується польським громадським транспортом, важливо розуміти, скільки коштує проїзд у різних містах і які наслідки можуть чекати за відсутність квитка.

Новини.LIVE розповідають, які тарифи на проїзд та штрафи діють у Польщі у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті

У Варшаві та більшості великих польських міст, йдеться на порталі inPoland, система громадського транспорту передбачає кілька видів квитків, які відрізняються за часом дії та кількістю зон. 

Вартість разових поїздок стартує приблизно від 3,40 злотих і може сягати 7 злотих — це орієнтовно 39–81 грн за нинішнім курсом. 

Для мандрівників, які пересуваються компанією, доступні групові квитки: наприклад, 75-хвилинний на групу до 10 осіб коштує 22 злотих (близько 254 грн).

Тим, хто користується транспортом регулярно, пропонують добові та багатоденні абонементи. Однодобовий квиток коштує:

  • на одну зону — 15 злотих (173 грн);
  • на дві зони — 26 злотих (301 грн). 

Триденний проїзний для однієї зони обійдеться у 36 злотих (416 грн), для двох зон — у 57 злотих (приблизно 659 грн).

Окремі тарифи діють на вихідні. "Вікендовий" квиток для однієї людини з вечора п’ятниці й до ранку понеділка коштує 24 злотих (277 грн), а груповий варіант для п’ятьох — 40 злотих (462 грн). Постійним пасажирам доступні персоналізовані місячні проїзні: для однієї зони — 110 злотих (1 272 грн), а на три місяці — 280 злотих (3 237 грн).

Який штраф за безквитковий проїзд у Польщі

Розмір штрафу за проїзд без квитка в Польщі, пише TransferGo, зазвичай коливається в межах 150–250 злотих (1 700-2 900 грн), однак точна сума залежить від конкретного міста та перевізника.

У Варшаві, наприклад, стандартний штраф становить 266 злотих (3 100 грн), але якщо сплатити його протягом семи днів, сума знижується до 166 злотих (1 900 грн). 

У разі прострочення оплати штраф може суттєво зрости — до нього додаються пеня та можливі судові витрати. Якщо ж порушник і надалі ігнорує вимогу про сплату, справа може дійти до примусового стягнення через податкові органи або передачі боргу колекторам.

Раніше ми розповідали, що у Польщі пропонують стягувати щоденну плату за перебування в країні. 

Також дізнавайтеся, яка мінімальна зарплата у Польщі.

Польща ціни штраф у Польщі проїзд громадський транспорт
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації