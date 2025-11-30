Видео
Сколько стоит проезд в Польше и какие штрафы грозят "зайцам"

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:45
Сколько стоит проезд в общественном транспорте Польши и какой штраф за отсутствие билета
Автобус на остановке в Польше. Фото: Urząd m.st. Warszawy

В последние годы Польша стала одним из главных направлений для украинцев - кто-то переехал сюда из-за полномасштабной войны, другие регулярно приезжают по делам, на учебу или просто транзитом. Для всех, кто пользуется польским общественным транспортом, важно понимать, сколько стоит проезд в разных городах и какие последствия могут ждать за отсутствие билета.

Новини.LIVE рассказывают, какие тарифы на проезд и штрафы действуют в Польше в 2025 году.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте

В Варшаве и большинстве крупных польских городов, говорится на портале inPoland, система общественного транспорта предусматривает несколько видов билетов, которые отличаются по времени действия и количеству зон.

Стоимость разовых поездок стартует примерно от 3,40 злотых и может достигать 7 злотых — это ориентировочно 39-81 грн по нынешнему курсу.

Для путешественников, которые передвигаются компанией, доступны групповые билеты: например, 75-минутный на группу до 10 человек стоит 22 злотых (около 254 грн).

Тем, кто пользуется транспортом регулярно, предлагают суточные и многодневные абонементы. Односуточный билет стоит:

  • на одну зону — 15 злотых (173 грн);
  • на две зоны — 26 злотых (301 грн).

Трехдневный проездной для одной зоны обойдется в 36 злотых (416 грн), для двух зон — в 57 злотых (примерно 659 грн).

Отдельные тарифы действуют на выходные. "Уикендовый" билет для одного человека с вечера пятницы и до утра понедельника стоит 24 злотых (277 грн), а групповой вариант для пятерых — 40 злотых (462 грн). Постоянным пассажирам доступны персонализированные месячные проездные: для одной зоны — 110 злотых (1 272 грн), а на три месяца — 280 злотых (3 237 грн).

Какой штраф за безбилетный проезд в Польше

Размер штрафа за проезд без билета в Польше, пишет TransferGo, обычно колеблется в пределах 150-250 злотых (1 700-2 900 грн), однако точная сумма зависит от конкретного города и перевозчика.

В Варшаве, например, стандартный штраф составляет 266 злотых (3 100 грн), но если оплатить его в течение семи дней, сумма снижается до 166 злотых (1 900 грн).

В случае просрочки оплаты штраф может существенно возрасти — к нему добавляются пеня и возможные судебные издержки. Если же нарушитель и в дальнейшем игнорирует требование об уплате, дело может дойти до принудительного взыскания через налоговые органы или передачи долга коллекторам.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
