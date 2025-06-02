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Скільки коштує підйомник в Буковелі влітку — ціни у 2025 році

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Дата публікації: 2 червня 2025 07:01
Ціни в Буковелі — скільки коштує підйомник влітку 2025 року
Буковель. Фото: УНІАН

Один із найвідоміших курортів України — Буковель, не обов'язково відвідувати лише взимку щоби покататися на лижах. Завітати в Карпати можна й влітку, адже природа тут прекрасна у кожну пору року. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує єдиний працюючий влітку в Буковелі підйомник 2R, на гору якого щороку підіймаються сотні туристів, щоби помилуватися захоплюючим краєвидом.

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Скільки коштує підйомник в Буковелі влітку

Отже, витяг №2 працює щодня за таким графіком:

  • піднятися на гору туристи можуть з 09:00 до 18:00;
  • спуститися — до 18:30.

Скільки коштує квиток на витяг

За інформацією на сайті гірськолижного курорту, за дітей віком до 6 років платити не потрібно, натомість одна доросла людина за свій квиток має заплатити у 2025 році 400 гривень. Пільгові квитки коштують 280 гривень.

Також відпочивальникам пропонуються VIP квитки, які для однієї людини коштують  800 гривень.

В підйомник дозволяється узяти й свого чотирилапого друга — собаку, якщо його вага не більше 10 кг і тварина під час поїздки буде на руках у власника.

Нагадаємо, що українці часто їдуть в Буковель на власних автомобілях. Тож редакція Новини.LIVE розібралася, скільки тут коштує запаркувати автівку.

Також ми розповідали, чи відповідає ціна за відпочинок у Буковелі його якості. Від українців нерідко можна почути про завищені ціни на курорті. 

відпочинок Карпати гроші Буковель курорти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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