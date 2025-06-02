Ціни в Буковелі — скільки коштує підйомник влітку 2025 року

Скільки коштує підйомник в Буковелі влітку — ціни у 2025 році
Один із найвідоміших курортів України — Буковель, не обов'язково відвідувати лише взимку щоби покататися на лижах. Завітати в Карпати можна й влітку, адже природа тут прекрасна у кожну пору року.
Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує єдиний працюючий влітку в Буковелі підйомник 2R, на гору якого щороку підіймаються сотні туристів, щоби помилуватися захоплюючим краєвидом.
Скільки коштує підйомник в Буковелі влітку
Отже, витяг №2 працює щодня за таким графіком:
- піднятися на гору туристи можуть з 09:00 до 18:00;
- спуститися — до 18:30.
Скільки коштує квиток на витяг
За інформацією на сайті гірськолижного курорту, за дітей віком до 6 років платити не потрібно, натомість одна доросла людина за свій квиток має заплатити у 2025 році 400 гривень. Пільгові квитки коштують 280 гривень.
Також відпочивальникам пропонуються VIP квитки, які для однієї людини коштують 800 гривень.
В підйомник дозволяється узяти й свого чотирилапого друга — собаку, якщо його вага не більше 10 кг і тварина під час поїздки буде на руках у власника.
Нагадаємо, що українці часто їдуть в Буковель на власних автомобілях. Тож редакція Новини.LIVE розібралася, скільки тут коштує запаркувати автівку.
Також ми розповідали, чи відповідає ціна за відпочинок у Буковелі його якості. Від українців нерідко можна почути про завищені ціни на курорті.
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