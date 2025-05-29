Ціни на паркування в Буковелі — які для водіїв на курорті

Автомобілі в паркінгу. Фото: УНІАН

Українці їздять відпочивати в Буковель як взимку, так і влітку або восени. Усе тому, що розваг та місць для прогулянок там дуже багато. Якщо ви вирушаєте на відомий гірськолижний курорт на власному автомобілі, то варто знати про зручні місця для паркування та скільки коштують стоянки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Скільки коштує паркінг в Буковелі у 2025 році

На території гірськолижного курорту, за інформацією на сайті, для відвідувачів функціонують багаторівневі паркінги (№1 та №2), а також стоянки відкритого типу, які можна знайти на всій по території комплексу. Частина місць для стоянки автівок є платною:

Критий паркінг №1 — збудований на самому в'їзді у село Поляниця. Щоби залишити тут свою автівку на годину водії платять від 75 гривень, якщо на дві години — 135 гривень. Паркінг № 2 — у центрі курорту. Оплата погодинна, тариф стартує від 75 гривень за годину. Залишити автівку можна й на добу, однак коштує це 360 гривень. Паркінг біля підйомника № 14 — відкрита стоянка для автомобілів. Тариф — від 75 гривень за годину. Парковка №15 — тут для водіїв облаштували 340 паркомісць. Вартість однієї години парковки — від 75 гривень.

Зауважимо, що в районі нижньої станції витягу №16 для відпочивальників працює безплатний паркінг.

Раніше ми розбиралися, чи відповідає ціна за відпочинок у Буковелі його якості. Українці, які раніше відпочивали на курорті, часто скаржилися на завищені тарифи.

Також ми розповідали, яким готелям у Буковелі віддає перевагу еліта. На курорті є багато висококласних готелів з високим рівнем комфорту та сервісу.