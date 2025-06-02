Цены в Буковеле — сколько стоит подъемник летом 2025 года

Буковель. Фото: УНИАН

Один из самых известных курортов Украины — Буковель, не обязательно посещать только зимой чтобы покататься на лыжах. Посетить Карпаты можно и летом, ведь природа здесь прекрасна в любое время года.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит единственный работающий летом в Буковеле подъемник 2R, на гору которого ежегодно поднимаются сотни туристов, чтобы полюбоваться захватывающим видом.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит подъемник в Буковеле летом

Итак, подъемник №2 работает ежедневно по такому графику:

подняться на гору туристы могут с 09:00 до 18:00;

спуститься — до 18:30.

Сколько стоит билет на подъемник

По информации на сайте горнолыжного курорта, за детей в возрасте до 6 лет платить не нужно, зато один взрослый человек за свой билет должен заплатить в 2025 году 400 гривен. Льготные билеты стоят 280 гривен.

Также отдыхающим предлагаются VIP билеты, которые для одного человека стоят 800 гривен.

В подъемник разрешается взять и своего четвероногого друга — собаку, если его вес не более 10 кг и животное во время поездки будет на руках у владельца.

Напомним, что украинцы часто едут в Буковель на собственных автомобилях. Поэтому редакция Новини.LIVE разобралась, сколько здесь стоит запарковать машину.

Также мы рассказывали, соответствует ли цена за отдых в Буковеле его качеству. От украинцев нередко можно услышать о завышенных ценах на курорте.