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Чи будуть дорожчати квитки на потяги Укрзалізниці у 2024 році

10 січня 2024 09:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Які будуть ціни на внутрішні потяги Укрзалізниці у 2024 році
Провідниці на вокзалі. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2023 році Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнароднідні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.

Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко в інтерв'ю Українському Радіо.

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Чи здорожчають квитки на внутрішні потяги Укрзалізниці

У 2024 році ціни на квитки внутрішніх рейсів Укрзалізниці підвищувати не планується. 

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", — запевнив Олександр Шевченко.

За його словами, у 2024 році в Укрзалізниці планують розширити рейси "Інтерсіті".

"Потрібен додатковий рухомий склад. Гадаю, цього року зможемо дати якісь новини. Йдеться про інвестиції, які навіть під час війни є абсолютно виправданими, тому що ми перевозимо всіх і все, тож внутрішня мобільність потрібна як економіці, так і армії", — пояснив керівник із пасажирських комунікацій Укрзалізниці.

Щодо жіночіх купе, Олександр Шевченко сказав, що це успішний експеримент. За його словами, рівень задоволеності поїздкою пасажирів у жіночих купе значно вищий рівня задоволеності поїздкою в цілому. 

"Це рекордні цифри серед усіх вагонів Укрзалізниці", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Укрзалізниця уклали Меморандум для побудови двоколійної євроколії. Вартість сполучення довжиною 75 км зі Львова до ЄС становить 225 мільйонів доларів. За допомогою колії буде розширено можливості експорту агропродукції з України.

Ми також писали про те, що з початку 2024 року Укрзалізниця планує пришвидшити рух низки потягів. Зокрема, зміни торкнуться й поїзда №35/36 Одеса — Перемишль — Одеса.

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