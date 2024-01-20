Сколько стоит перевезти машину на поезде — цены Укрзалізниці

Автомобиль на железнодорожном вокзале. Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать железнодорожным транспортом, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.

Об этом говорится на портале Укрзалізниці.

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Вагоны-автомобилевозы представляют собой цельные конструкции со специальными средствами крепления машин. Внутрь может поместиться от восьми транспортных средств, в зависимости от их габаритов. Вагоны сопровождаются проводниками, в обязанности которых входит:

оформление описания автомобиля;

координация загрузки/выгрузки авто;

сохранение сохранности объекта на пути;

обеспечение удачной транспортировки.

Пользуясь услугой, украинцы могут в любую погоду безопасно добраться до пункта назначения, не тратя деньги на горючее и избегая лишних расходов на амортизацию автомобиля.

Стоимость перевозки авто в поезде лояльна — в пределах 100-150 грн за 100 кг веса. Перевозка в вагоне-автомобилевозе доступна клиентам по следующим маршрутам и ценам:

№ 79/80 Днепр — Киев — Днепр (94 грн за 100 кг);

№ 53/54 Днепр — Одесса — Днепр (109,80 грн за 100 кг);

№ 49/50 Киев — Львов — Киев (109,80 грн за 100 кг);

№ 7/8 Харьков — Одесса — Харьков (124,68 грн за 100 кг);

№ 12/11 Одесса — Львов — Одесса (124,68 грн за 100 кг);

№ 29/30 Киев — Ужгород — Киев (135 грн за 100 кг);

№ 41/42 Днепр — Львов — Днепр (154,56 грн за 100 кг);

№ 15/16 Харьков — Львов — Харьков (154,56 грн за 100 кг).

Документы на перевозку можно оформить сразу в двух направлениях. Информацию о наличии свободных мест и курсировке вагона можно узнать на станциях отправления в Одессе, Киеве, Днепре, Львове и Харькове. В Ужгороде для заказа услуги следует обратиться в багажную кассу №5.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2023 году Укрзалізниця вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров — в прошлом году она перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения. В декабре предприятие сделало частичное подорожание цен на международные билеты, но в 2024 году ситуация изменится.

Также мы писали о том, что нардеп Верховной Рады VIII созыва, член наблюдательного совета государственного акционерного общества "Українська залізниця" Сергей Лещенко рассказал подробности того, как Укрзалізниця встретила полномасштабное вторжение. По его словам, перевозчик вошел в войну наиболее подготовленным.