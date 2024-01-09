Цены на металлолом черного металла в Украине 9 января 2024 года

Выплавка стали. Фото: msci.or

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлургия играет очень важную роль в развитии современной цивилизации, производя материалы для строительства, производства транспортных средств и инфраструктуры. Такие металлы, как сталь и чугун, используются в энергетике и бытовой технике, обеспечивая прочность и долговечность устройств. Они также используются в медицинской индустрии для изготовления инструментов и имплантатов. Металлы необходимы и в военной сфере, где они используются для создания оружия и защиты. Черная металлургия обеспечивает основу многих сфер человеческой деятельности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в январе.

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Интересные факты о металлах и металлургии

Сталь — наиболее перерабатываемый материал в мире. Будь то балки для строительства, коробчатые профили для производства или листы для автомобильных панелей, больше половины всего производства стали в мире происходит с использованием переработанных материалов. Это делает ее весьма экологически чистым материалом.

Древнегреческое слово Metallon, означает "добывать в карьере" или просто "добывать". Оно и дало название группе материалов, о которых идет речь в нашей статье, — металлы.

Металлы — самый распространенный элемент таблицы Менделеева. Из 118 элементов, перечисленных в таблице Менделеева, 92 составляют металлы, причем литий самый легкий, а осмий — самый тяжелый. Осмий (символ Os) — переходный металл, вдвое плотнее свинца. Если вы заполните почтовый конверт осмием, он будет весить более 27 кг.

Чаще всего используемые металлы — сталь, алюминий и нержавеющая сталь — плавятся при температуре не менее 650 °C, но металлический галлий плавится на ладони. Ртуть еще более удивительна, поскольку она плавится при температуре -38°C, а это означает, что она остается жидкой при самой холодной комнатной температуре. В течение длительного времени она использовалась в термометрах для измерения температуры благодаря свойствам теплового расширения при комнатной температуре. В последние годы использование ртути было заменено более точными и менее токсичными синтетическими веществами.

В следующий раз, когда вы будете готовить с луком или чесноком, чтобы удалить запах этих растений с кончиков пальцев, просто потрите ими таз из нержавеющей стали, стол или кухонную утварь. Молекулы серы связываются с железом и хромом, полностью удаляя запах.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приемки

Производство черных металлов ведется на основе железной руды. Однако ограниченные запасы руды и трудоемкие процессы ее добычи и обработки делают этот метод энергозатратным и вредным для окружающей среды.

Сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может быть чрезвычайно полезной альтернативой добыче первичной железной руды. Путем переработки использованных металлических изделий можно уменьшить экологический ущерб и получить финансовую выгоду.

Для тех, кто впервые решает сдать металлолом, важно обратить внимание на такие аспекты. Особое внимание следует уделить небольшим деталям, поскольку они представляют больший интерес для пунктов приема металла из-за их более простой обработки и транспортировки.

Габаритные конструкции могут иметь более низкую стоимость из-за сложных процессов транспортировки и взвешивания. Важно отметить, что стоимость металлолома может снизиться, если требуется применение режущего оборудования для подготовки габаритных конструкций перед загрузкой в пресс.

Для более эффективной подготовки лома к сдаче рекомендуется разделить его на черные и цветные металлы, отделить нержавеющую сталь от углеродистой, разобрать сложные изделия и очистить лом от загрязнений. Если сдавать сразу большие объемы металлолома — это также может повысить его конечную цену.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3 грн до 5,50 грн,

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн,

Днепропетровская область — от 3,50 грн до 5,50 грн,

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн,

Закарпатская область — от 2 грн до 3,50 грн,

Запорожская область — от 2,50 грн до 3,50 грн,

Ивано—Франковская область — от 2 грн до 3 грн,

Кировоградская область — от 2 грн до 3 грн,

Львовская область — от 1,50 грн до 2 грн,

Николаевская область — от 3 грн до 5,50 грн,

Одесская область — от 3,50 грн до 6 грн,

Полтавская область — от 2,50 грн до 4 грн,

Сумская область — от 2,50 грн до 4,50 грн,

Тернопольская область — от 2,50 грн до 3,50 грн,

Харьковская область — от 2,50 грн до 5,50 грн,

Хмельницкая область — от 2,50 грн до 3,50 грн,

Черкасская область — от 2 грн до 3 грн,

Черновицкая область — от 2 грн до 3 грн,

Черниговская область — от 2,50 грн до 3,50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.