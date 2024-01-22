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Скільки коштів пішло на ЗСУ у 2023-му — дані Мінфіну

22 січня 2024 12:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Витрати на ЗСУ у 2023 році — Мінфін озвучив суму фінансування
Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році частка видатків загального фонду державного бюджету на безпеку та оборону становила майже 61%. Ця сфера була абсолютним пріоритетом під час війни минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Фінансування сфери оборони у 2023 році

Так, за інформацією міністерства, у 2023-му сума видатків загального фонду державної казни дорівнювала 1,843 трлн гривень. Тобто на цю сферу припало 60,8% від усієї суми видатків.

"Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету", — йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, у грудні 2023 року на Збройні сили спрямували 284,3 млрд гривень. Йдеться про такі напрямки витрат:

  • грошове забезпечення для військових, осіб рядового і начальницького складу, працівників поліції;
  • купівля військової/спеціальної техніки, озброєння, снарядів, оборонної продукції, шоломів, бронежилетів, спецекіпірування, пально-мастильних матеріалів, продуктів;
  • купівля медичних товарів;
  • інші витрати на забезпечення діяльності органів та формувань.

 

фінансування ЗСУ
Джерело: Мінфін

"Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій. Тому надзвичайно важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. Адже кожна залучена гривня — це інвестиція в поразку Росії!", — наголосили у Мінфіні.

Варто зауважити, що відповідно до держбюджету-2024, на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 млрд гривень, а загалом видатки сягнуть 1,164 трлн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що військові, які звільняються зі служби в Україні, мають право на певне грошове забезпечення. Виплати поділяються на обов'язкові та додаткові.

Також ми писали про те, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

держбюджет
Мінфін
зарплати
ЗСУ
оборонна сфера
фінанси
гроші

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