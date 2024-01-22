Расходы на ВСУ в 2023 году — Минфин озвучил сумму финансирования

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua

В 2023 году доля расходов общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону составила около 61%. Эта сфера была абсолютным приоритетом во время войны в прошлом году.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Финансирование сферы обороны в 2023 году

Так, по информации министерства, в 2023 сумма расходов общего фонда государственной казны была равна 1,843 трлн гривен. То есть на эту сферу пришлось 60,8% всей суммы расходов.

"Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в декабре 2023 года на Вооруженные силы направили 284,3 млрд гривен. Речь идет о следующих направлениях расходов:

денежное довольствие для военных, лиц рядового и начальствующего состава, работников полиции;

покупка военной/специальной техники, вооружения, снарядов, оборонной продукции, шлемов, бронежилетов, спецэкипировки, горюче-смазочных материалов, продуктов;

покупка медицинских товаров;

другие расходы по обеспечению деятельности органов и формирований.

Источник: Минфин

"Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций. Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривна — это инвестиция в поражение России!", — подчеркнули в Минфине.

Следует отметить, что согласно госбюджету-2024, на выплаты военнослужащим выделят 751,3 млрд гривен, а в целом расходы составят 1,164 трлн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что увольняемые со службы в Украине военные имеют право на определенное денежное обеспечение. Выплаты делятся на обязательные и дополнительные.

Также мы писали о том, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.